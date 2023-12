SC Frauenkirchen: Herbstsaison stimmt zufriedenstellend - auswärts noch Potenzial

1. Klasse Nord

Details Dienstag, 12. Dezember 2023 19:02

In der 1. Klasse Nord steht der SC Frauenkirchen über den Winter auf Zwischenrang sechs und hält augenblicklich bei 22 Punkten. Sieben Siege und ein Remis wurden verbucht, die wiederum fünf Pleiten gegenüberstehen. Vor heimischer Kulisse wurden bislang 13 Punkte geholt, in der Fremde neun. Trainer Bernhard Rainprecht zog Bilanz...

Zufriedenstellende Bilanz - in der Fremde Verbesserungsbedarf

Ligaportal: Welches Resümee lässt sich nach dem Herbst ziehen, welcher auf dem sechsten Tabellenplatz abgeschlossen wurde?

Bernhard Rainprecht: "Ja, wir sind zufrieden mit dem Erreichten. Einziger Wermutstropfen sind dann so Spiele wie gegen Apetlon, in denen man haushoch überlegen ist, eine Vielzahl an Chancen vorfindet, diese nicht ummünzen kann und man dann ein Gegentor kassiert. Solchen Punkten traut man dann eben nach, ansonsten aber war der Herbst zufriedenstellend."

Ligaportal: Mit welcher Zielsetzung geht man in die Vorbereitung für das Frühjahr?

Bernhard Rainprecht: "Unser Ziel ist es, wieder - wie im Herbst - an die 20 Punkten zu erreichten, in diesen Bereich einzudringen - das ist realistisch. Wir haben auch immer fünf, sechs eigene Spieler in der Mannschaft, bei denen uns sehr wichtig ist, sie kontinuierlich weiterzuentwickeln. Darüber hinaus wollen wir uns auswärts steigern, da waren wir einige Male nicht so stark im Rennen. Zuhause waren die Leistungen oft deutlich besser und auch zufriedenstellend."

Ligaportal: Ist im Winter mit personellen Änderungen im Kader zu rechnen?

Bernhard Rainprecht: "Der Kader wird an sich quasi gleich bleiben. Von Rudolf Hudec werden wir uns trennen - das ist die wesentliche Veränderung. Von dem her kann durchaus auch ein Spieler noch geholt werden."