1. Klasse Nord

Details Samstag, 10. Februar 2024 13:13

Gleich zwei interessante Neuzugänge gibt der ASV Nickelsdorf, derzeit auf Tabellenplatz acht in der 1. Klasse Nord liegend, bekannt, die im Frühjahr für Furore zu sorgen versuchen werden.

Zwei klangvolle Namen für das Frühjahr

Einerseits verpflichtet der Klub den erfahrenen Stürmer Tamas Fekete, der vormals bereits in Parndorf, Pamhagen und Rechnitz aktiv war. Zudem holt man den talentierten Youngster David Leszkovich an Bord, der die Kampfmannschaft in der zweiten Saisonhälfte ebenfalls verstärken soll.