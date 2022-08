Gols gewinnt gegen den ASV Zurndorf zum Volksfestwochenende

Details Sonntag, 14. August 2022 16:52

Der ASV Raiffeisenbank Zurndorf hatte am Samstag gegen Gols mit 1:2 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Für Gols war damit nicht nur aufgrund des laufenden Volksfestes Grund zum Feiern angesagt.

Der ASV Zurndorf geriet schon in der fünften Minute in Rückstand, als Wolfgang Roiss das schnelle 1:0 für Gols erzielte, er stand nach einer Hereingabe goldrichtig und schoss ein. In der 26. Minute brachte Thomas Kettner das Netz für Gols zum Zappeln, bereits etwas zuvor hatte man Pech, als man nur die Latte traf. Die Hintermannschaft von Zurndorf ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen, die Gäste mussten sich gewaltig steigern in der zweiten Halbzeit.

Zurndorf macht es spannend

In der zweiten Halbzeit dann ein anderes Auftreten der Zurndorfer. Mario Unger witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für den Gast ein (61.), der Schuss wurde jedoch unhaltbar abgefälscht. Obwohl Gols nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der ASV Raiffeisenbank Zurndorf zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1, die Zurndorfer blieben bei Eckbällen zwar immer gefährlich, man konnte jedoch nichts Zählbares mehr mitnehmen. Somit war bei den Golsern beim Heimspiel am Volksfest Jubel und Feiern angesagt!

1. Klasse Nord: Gols – ASV Raiffeisenbank Zurndorf, 2:1 (2:0)

61 Mario Unger 2:1

26 Thomas Kettner 2:0

5 Wolfgang Roiss 1:0