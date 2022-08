4:3 – Gols bejubelt Sieg in Rust!

Details Montag, 08. August 2022 08:05

Im Auftaktspiel in der 1. Klasse Nord empfing der SC Rust die Gäste aus Gols im Weinstadtstadion. In der ersten Halbzeit lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch und gingen mit 2:2 in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel dominierten die Gäste die Begegnung und kamen durch zwei weitere Tore zu einem 4:3-Sieg.

Frühes Tor der Gäste

Bereits in der 7. Minute machten die Gäste auf sich aufmerksam, als nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen Fabian Ziniel zum 1:0 einnetzte. Aber die Hausherren zeigten sich nicht geschockt, ihre Angriffsmaschinerie kam langsam auf Touren. In der 32. Minute erzielte Jürgen Balogh den Ausgleichstreffer und nur vier Minuten später war es Neuzugang Jan Kummer, der die Hausherren in Führung schoss. Kurz vor dem Pausenpfiff kam ein weiter Pass auf die rechte Seite, Dominik Schmidt steuerte auf den Goalie der Heimischen zu und hatte Glück, als er bei diesem Pressball der Sieger blieb und das Leder dann ins leere Tor schob. Mit dem 2:2-Remis wurden die Seiten gewechselt.

Der Torreigen ging weiter

Kaum waren die beiden Mannschaften aus den Kabinen gekommen, klingelte es abermals im Kasten der Heimischen: ein Angriff von der linken Seite, ein Doppelpass-Spiel zwischen Robert Glenda und Dominik Schmidt und Letzterer versenkte das Leder zur 3:2-Führung im langen Eck des Gehäuses der Hausherren. Das 4:2 in der 59. Minute entsprang einer Einzelleistung von Fabian Ziniel, als er bei einem Rückpass der Ruster Verteidigung den Goalie attackierte. Dieser wollte, wie Manuel Neuer im Spiel gegen Frankfurt, den Stürmer ausdribbeln, was ihm aber misslang, worauf der Ball ins leere Tor kullerte. Nachfolgend hatten die Gäste noch Tormöglichkeiten, die Führung auszubauen, was ihnen aber nicht gelang. Nun machten die Einheimischen mächtig Druck, hatten ihre Torchancen, aber nur eine konnten sie in Tore ummünzen, als Jan Kummer in der 87. Minute auf 3:4 verkürzte. Die letzten Minuten der Begegnung verteidigten die Golser mit Mann und Maus und brachten den Sieg in trockene Tücher.

Stimme zum Spiel

Roman Lebeta, sportlicher Leiter SV Gols:

„Es war ein bis zum Schluss spannendes Spiel. Die letzten Minuten waren nervenaufreibend, aber unser Sieg war verdient. Es ist schön, das Auftaktspiel gegen einen Mitfavoriten um die Meisterschaft zu gewinnen. Das macht Lust auf mehr.“