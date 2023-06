Dauerfeuer in Hälfte eins: Gols bezwingt Nickelsdorf mit 3:0

Details Samstag, 03. Juni 2023 22:58

Mit Gols und Nickelsdorf trafen sich am Samstag zwei Topteams der 1. Klasse Nord. Die Hausherren wussten sich am vorletzten Spieltag deutlich mit 3:0 zu behaupten - eine starke erste Hälfte war dafür ausschlaggebend. Das Hinspiel war eine Demonstration von Nickelsdorf gewesen, als man die Partie mit 5:1 für sich entschieden hatte.

Klarer Heimsieg

Thomas Kettner glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Gols (16./38.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Dominik Schmidt die Führung des Heimteams aus und sorgte damit schon vor dem Kabinengang für die Vorentscheidung. Mit dem Schlusspfiff durch der Referee blieb folgende Zusammenfassung der zweiten 45 Minuten: Nach torreicher und überaus erfolgreicher erster Hälfte schaltete Gols nach dem Seitenwechsel einen Gang zurück und brachte den souveränen Sieg nach Hause.

Bei Gols präsentierte sich die Abwehr angesichts 41 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (64). Durch die drei Punkte gegen Nickelsdorf verbesserte sich Gols auf Platz zwei. Gols scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

In der Tabelle liegt Nickelsdorf nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Die gute Bilanz von Nickelsdorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Nickelsdorf bisher 13 Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. Nickelsdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für Gols ist am Samstag, den 10.06.2023 (17:30 Uhr) auf gegnerischer Anlage NSC Juniors. Einen Tag später (16:00 Uhr) misst sich Nickelsdorf mit UFC Podersdorf am See.

1. Klasse Nord: Gols – Nickelsdorf, 3:0 (3:0)

43 Dominik Schmidt 3:0

38 Thomas Kettner 2:0

16 Thomas Kettner 1:0

