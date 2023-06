Rust gewinnt "Stadtderby" gegen Schlusslicht Eisenstadt 1907

Details Sonntag, 11. Juni 2023 12:08

SC Freistadt Rust erreichte zum Saisonabschluss vor heimischer Kulisse einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen SC Eisenstadt 1907. Nach den 90 Minuten im Hinspiel waren die beiden Kontrahenten ohne einen Torerfolg mit jeweils einem Punkt auseinandergegangen.

Kantersieg zum Saisonausklang

SC Eisenstadt 1907 geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Samuel Gajdos das schnelle 1:0 für SC Freistadt Rust erzielte. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Thorsten Lang schnürte einen Doppelpack (14./38.), sodass SC Rust fortan mit 3:0 führte. Zum Ende von Durchgang ein fanden auch die Gäste einige Einschusschancen vor, ließen diese aber ungenutzt. 3:0 stand es nach 45 Minuten. Mit dem 4:0 von Michael Balogh für SC Freistadt Rust war das Spiel eigentlich schon entschieden (47.). Nemanja Nikolic erzielte in der 58. Minute den Ehrentreffer für Eisenstadt 1907. Letzten Endes schlug SC Rust im 26. Saisonspiel den Tabellenletzten souverän mit 4:1 vor heimischer Kulisse.

Fakten zum Saison-Ende

SC Freistadt Rust befindet sich am 26. Spieltag – also zum Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Die Offensive von SC Rust lieferte in dieser Spielzeit regelmäßig eine überzeugende Vorstellung ab, während es in der Defensive das eine oder andere Mal knirschte. Mit einem Torverhältnis von 60:41 schließt SC Freistadt Rust das Fußballjahr ab. Zum Saisonende hat SC Rust neun Siege, neun Niederlagen und acht Unentschieden auf dem Konto stehen. SC Freistadt Rust befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

SC Eisenstadt 1907 ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhren die Gäste bisher ein. Die Anfälligkeit der eigenen Hintermannschaft zog sich bei Eisenstadt 1907 wie ein roter Faden durch die Saison. Sie endete mit insgesamt 76 Gegentreffern. Die Bilanz: ein Sieg, drei Remis und 22 Niederlagen.

