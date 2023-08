Comeback knapp verfehlt: Zagersdorf unterliegt Hornstein in Torfestival

Details Samstag, 19. August 2023 21:36

Zum Saisonstart boten SC Zagersdorf und ASV COLDAMARIS Hornstein den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:4, nachdem es zur Pause bereits 0:4 gestanden war.

Turnaround bleibt verwehrt

Mateas Grgic brachte ASV Hornstein in der 18. Spielminute in Führung. Patrick Niklas versenkte den Ball in der 27. Minute im Netz von Zagersdorf. In der 39. Minute legte Julian Kusolits zum 3:0 zugunsten von Hornstein nach. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Martin Reich die Führung des Gasts aus - 0:4, was eine Machtdemonstration in den ersten 45 Minuten. ASV COLDAMARIS Hornstein hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren durch ein Eigentor (53.), sowie durch Tore von Valentino Lazarevic (65.) und Maximilian Ivancsits (72.) nochmals ran. Unterm Strich erwies sich der Rückstand jedoch als zu groß, als dass Zagersdorf etwas hätte mitnehmen können.

SC Zagersdorf stellt sich am Sonntag (17:00 Uhr) bei USC Wallern vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt ASV COLDAMARIS Hornstein Nickelsdorf.

1. Klasse Nord: SC Zagersdorf – ASV COLDAMARIS Hornstein, 3:4 (0:4)

72 Maximilian Ivancsits 3:4

65 Valentino Lazarevic 2:4

53 Eigentor durch Martin Reich 1:4

44 Martin Reich 0:4

39 Julian Kusolits 0:3

27 Patrick Niklas 0:2

18 Mateas Grgic 0:1

