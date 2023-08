UFC Podersdorf verteidigt die Tabellenführung mit Sieg gegen Sankt Andrä

Details Samstag, 26. August 2023 22:09

Am Samstagnachmittag rang der UFC Poderdorf Aufsteiger Sankt Andrä im Rahmen der 2. Runde in der 1. Klasse Nord nieder und jubelte über den zweiten Vollerfolg en suite.

Wichtige Tore vor und nach dem Seitenwechsel

Das Match kam von Beginn an kurzweilig und unterhaltsam daher, verbuchten gar die Gäste die ersten Schusschancen zum Auftakt. Dann wollten die Gäste in Minute 11 einen Elfmeter herausholen:

Elfmeterforderung Podersdorf! Benjamin Nagy laüft alleine aufs Tor zu verstollpert sich aber und verliert viel Tempo Armin kann ihn Fair zu Fall bringen. Marvin Ebner, Ticker-Reporter

31 Minuten waren gespielt, als Daniel Schillinger vor 150 Zuschauern die Führung für UFC Podersdorf a. S. besorgte - er traf nach einem tollen Vorstoß zum 1:0. In der Nachspielzeit des ersten Durchganges überwand die Heimmannschaft die Abwehr von FC Sankt Andrä und beförderte das Leder ins gegnerische Netz - Zsolt Pal Böcskey traf zum 2:0. Für klare Verhältnisse sorgte Podersdorf, indem man das 3:0 markierte (52.) - diesmal traf Marton Gellert Nemeth. UFC Podersdorf am See gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (88.) - Böcskey schnürte seinen Doppelpack und traf aus kurzer Distanz genau ins Kreuzeck . Insgesamt reklamierte UFC Podersdorf a. S. gegen Sankt Andrä einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

UFC Podersdorf a. S. stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) bei SC Freistadt Rust vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt FC Sankt Andrä SC Frauenkirchen.

1. Klasse Nord: UFC Podersdorf am See – FC VEGANIS Sankt Andrä, 4:0 (2:0)

88 Zsolt Pal Boecskey 4:0

52 Marton Gellert Nemeth 3:0

47 Zsolt Pal Boecskey 2:0

31 Daniel Schillinger 1:0

