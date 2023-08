Neudorf/Parndorf Juniors mit klarem Heimsieg über Zurndorf zum Saisonauftakt

Details Freitag, 18. August 2023 22:50

SpG Neudorf/Parndorf Juniors kam am Freitag im Rahmen des ersten Spieltages der 1. Klasse Nord zu einem 5:1-Sieg gegen ASV Raiffeisenbank Zurndorf.

Deutlicher Heimerfolg zur Saison-Einkehr

Das erste Tor des Spiels ging an Neudorf/Parndorf Juniors. Allerdings gelang dies nur mithilfe von ASV Zurndorf: 1:0 für Neudorf/Parndorf Jrs. durch ein Eigentor in der ersten Minute. In der 35. Minute erhöhte Daniel Gruber auf 2:0 für SpG Neudorf/Parndorf Juniors. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Bastian Thalhammer das 3:0 für die Heimmannschaft (41.). Der tonangebende Stil von Neudorf/Parndorf Juniors spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. In der 48. Minute brachte Zurndorf das Netz zum Zappeln. Mit dem 4:1 durch Christopher Pinter schien die Partie bereits in der 55. Minute mit Neudorf/Parndorf Jrs. einen sicheren Sieger zu haben. Jakub Hudec besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für SpG Neudorf/Parndorf Juniors (71.). Schließlich feierte der Hausherr gegen ASV Raiffeisenbank Zurndorf am ersten Spieltag der neuen Saison einen verdienten 5:1-Heimsieg.

Während Neudorf/Parndorf Jrs. am kommenden Samstag NSC Juniors empfängt, bekommt es ASV Zurndorf am selben Tag mit UFC Oggau zu tun.

1. Klasse Nord: SpG Neudorf/Parndorf Juniors – ASV Raiffeisenbank Zurndorf, 5:1 (3:0)

71 Jakub Hudec 5:1

55 Christopher Pinter 4:1

48 Manuel Pethoe 3:1

41 Bastian Thalhammer 3:0

35 Daniel Gruber 2:0

1 Eigentor durch Andreas Bauer 1:0

