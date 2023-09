Punkteteilung zwischen Nickelsdorf und Podersdorf an Spieltag fünf

Details Freitag, 15. September 2023 22:53

Das Spiel vom Freitag zwischen Nickelsdorf und UFC Podersdorf am See endete mit einem 2:2-Remis. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Spannung bis zum Schlusspfiff

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Tamas Horvath traf zum 1:0 zugunsten von Nickelsdorf (50.). Das 1:1 von UFC Podersdorf a. S. bejubelte Benjamin Nagy (72.). Dass die Gäste in der Schlussphase auf den Sieg hofften, war das Verdienst von Simon Johannes Josef Lentsch, der in der 79. Minute zur Stelle war. Als einige Zuschauer bereits Podersdorf als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Akos Varga, der zum Ausgleich traf (86.). Letztlich gingen Nickelsdorf und UFC Podersdorf am See mit jeweils einem Punkt auseinander.

Für Nickelsdorf gibt es einiges zu tun. Der einzelne Zähler beförderte das Heimteam in der Tabelle auf Platz sechs. Nickelsdorf verbuchte insgesamt zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

UFC Podersdorf a. S. holte auswärts bisher nur vier Zähler. Das Remis brachte Podersdorf in der Tabelle voran. UFC Podersdorf am See liegt nun auf Rang zwei. Die Offensive von UFC Podersdorf a. S. in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Nickelsdorf war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 17-mal schlugen die Angreifer von Podersdorf in dieser Spielzeit zu. Drei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von UFC Podersdorf am See bei.

Am Freitag, den 22.09.2023 (19:30 Uhr) steht für Nickelsdorf eine Auswärtsaufgabe gegen SC Frauenkirchen an. UFC Podersdorf a. S. tritt einen Tag später daheim gegen NSC Juniors an.

1. Klasse Nord: Nickelsdorf – UFC Podersdorf am See, 2:2 (0:0)

86 Akos Varga 2:2

79 Simon Johannes Josef Lentsch 1:2

72 Benjamin Nagy 1:1

50 Tamas Horvath 1:0

