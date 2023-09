Doppelpack: Niklas sichert ASV Hornstein den Sieg gegen Wallern

Details Samstag, 16. September 2023 22:06

Nichts zu holen gab es für USC Wallern bei ASV COLDAMARIS Hornstein. Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich ASV Hornstein die Nase vorn.

Zwei-Tore-Polster hält bis zum Schluss

Patrick Niklas brachte Hornstein in der 20. Spielminute in Führung. Zur Pause hatte ASV COLDAMARIS Hornstein eine hauchdünne Führung inne. Mario Sara versenkte die Kugel zum 2:0 für ASV Hornstein (56.). Walter Engelbert verkürzte für Wallern später in der 67. Minute auf 1:2. Mit dem 3:1 sicherte Niklas Hornstein nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (79.). Am Schluss gewann ASV COLDAMARIS Hornstein gegen USC Wallern.

ASV Hornstein reklamiert mit diesem Sieg einen Sprung in der Tabelle für sich. Hornstein rangiert zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf dem fünften Platz. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von ASV COLDAMARIS Hornstein.

Bei Wallern präsentierte sich die Abwehr angesichts zwölf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (14). Gegen ASV Hornstein musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Hornstein tritt am kommenden Samstag bei Mönchhof an, Wallern empfängt am selben Tag SpG Neudorf/Parndorf Juniors.

1. Klasse Nord: ASV COLDAMARIS Hornstein – USC Wallern, 3:1 (1:0)

79 Patrick Niklas 3:1

67 Walter Engelbert 2:1

56 Mario Sara 2:0

20 Patrick Niklas 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.