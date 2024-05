Triumph für Mönchhof: Deutlicher Auswärtssieg beim UFC Podersdorf

Spielberichte

In einem packenden Duell der 1. Klasse Nord (BGLD) feierte Mönchhof einen beeindruckenden 5:1-Auswärtssieg gegen UFC Podersdorf am See. Schon von Beginn an zeigte sich Mönchhof überlegen, und mit einer konsequenten Leistung sicherten sie sich drei wichtige Punkte in der 22. Runde. Der Endstand von 1:5 spiegelt die Dominanz der Gäste wider.

Frühe Führung und Halbzeitstand

Die Partie begann sofort mit hohem Tempo, als Mönchhof in der 26. Minute durch Julian Luisser in Führung ging. Luisser vollendete eine unübersichtliche Situation im Strafraum mit einem Linksschuss, der die Gäste früh im Spiel nach vorne brachte. Patrick Enz verdoppelte die Führung in der 30. Minute mit einem präzisen Schuss, der das Netz rechts unten traf, und zeigte damit die Effizienz von Mönchhof vor dem Tor.

UFC Podersdorf am See reagierte auf den Rückstand und fand kurz vor der Halbzeitpause durch Daniel Schillinger in der 44. Minute den Anschlusstreffer. Sein Tor weckte Hoffnungen auf eine Wende im Spiel, sodass die Teams mit einem Halbzeitstand von 1:2 in die Kabinen gingen.

Zweite Halbzeit und Mönchhofs Torrausch

Die zweite Hälfte begann ausgeglichen, bis ein unglückliches Eigentor von Martin Leier in der 61. Minute den Vorsprung von Mönchhof auf 1:3 erhöhte. Trotz intensiver Bemühungen von UFC Podersdorf am See, das Spiel zu drehen, zeigte Mönchhof keine Anzeichen von Schwäche. Patrick Enz traf erneut in der 76. Minute mit einem beeindruckenden Freistoß zum 1:4 und verstärkte die Dominanz seines Teams.

Zum Ende hin setzte Michael Karner, der erst in der 81. Minute eingewechselt wurde, mit einem Kopfballtor nach einer Flanke in der 89. Minute den Schlusspunkt zum 1:5.

1. Klasse Nord: Podersdorf : Mönchhof - 1:5 (1:2)

89 Michael Karner 1:5

76 Patrick Enz 1:4

61 Eigentor durch Martin Leiner 1:3

44 Daniel Schillinger 1:2

30 Patrick Enz 0:2

26 Julian Luisser 0:1

