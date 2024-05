SC Rust setzt sich auswärts gegen SC Zagersdorf durch

Spielberichte

Details Sonntag, 19. Mai 2024 22:59

In einer packenden Begegnung der 23. Runde der 1. Klasse Nord (BGLD) trafen SC Zagersdorf und SC Freistadt Rust aufeinander. Das Spiel, das am Sonntagnachmittag stattfand, endete mit einem 3:1 Sieg für die Gäste aus Rust.

Gäste schlagen vor und nach der Pause zu

Das Spiel begann in einer sehr ausgeglichenen Manier. Thorsten Lang brachte den Gast schon in Minute 5 in Front. Kurz darauf sah Gerald Gollubics von Zagersdorf die Rote Karte.

Die Antwort des SC Zagersdorf ließ nicht lange auf sich warten. Nur wenige Momente nach dem Führungstreffer des SC Rust, gelang es den Gastgebern, den Ausgleich zu erzielen. In der 26. Minute traf SC Zagersdorf durch Milos Zivanov zum 1:1, was das Spiel wieder völlig offen gestaltete.

SC Freistadt Rust zeigte sich unbeeindruckt vom schnellen Ausgleich und legte noch vor der Pause das 1:2 durch Bence Orszagh nach - Throsten Lang erhöhte auf 1:3 nach dem Seitenwechsel (48.).

Die zweite Halbzeit bot weniger spektakuläre Momente als die ersten 45 Minuten. SC Zagersdorf bemühte sich um den Anschluss, fand jedoch keine Mittel, die solide Verteidigung von SC Freistadt Rust ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Die Gäste verwalteten den Vorsprung geschickt und ließen kaum Chancen zu.

Als der Schlusspfiff ertönte, bestätigte das Ergebnis von 1:3 den Sieg für SC Rust, die ihre Überlegenheit in den entscheidenden Momenten des Spiels unter Beweis stellten.

1. Klasse Nord: Zagersdorf : SC Rust - 1:3 (1:2)

48 Thorsten Lang 1:3

42 Bence Orszagh 1:2

26 Milos Zivanov 1:1

5 Thorsten Lang 0:1

Details

