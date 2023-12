SC Loipersdorf-Kitzladen: Nach zufriedenstellendem Herbst will man sich im oberen Drittel halten

Details Montag, 04. Dezember 2023 19:35

Der SC Loipersdorf-Kitzladen befindet nach absolviertem Herbstdurchgang in der 1. Klasse Süd im dicht gedrängten Tabellen-Spitzenfeld mit 22 Zählern auf Rang fünf, gleichzeitig auch in Schlagdistanz zu "Winterkönig" Unterschützen (26). Ohnehin wird der temporär Erste vom Siebten durch gerade einmal sechs Punkte getrennt. Die Bilanz im Moment: sieben Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. Trainer Josef Novakovits blickte zurück auf die erste Saisonhälfte...

Alles in allem gelang zufriedenstellender Herbstdurchgang



Ligaportal: Mit 22 Punkten steht ihr über den Winter auf Rang fünf - wie zufriedenstellend ist diese Bilanz?

Josef Novakovits: "Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden, auch wenn man bedenkt, welche Ausfälle wir im Herbst hatten, fehlten auch zwei absolute Leistungsträger. Wir haben eine Zeit lang richtig gut performt, waren kurzzeitig auch Tabellenführer. Von dem her blicken wir positiv auf den Herbst zurück."

"So lange wie möglich oben mitspielen"

Ligaportal: Der Rückstand zur Spitze hält sich mit vier Punkten in Grenzen - inwiefern legt man da die Zielsetzung fürs Frühjahr aus?

Josef Novakovits: "Unser Ziel ist es, so lange wie möglich im vorderen Drittel mitzuspielen. Die Meisterschaft ist extrem eng, es geht sehr schnell - so rasch wie man oben dabei ist, so schnell kann es auch in die anderen Richtung nach unten gehen. Wie in der Vorsaison wollen wir uns dort oben so lange wie möglich halten und dann auch den ein oder anderen Favoriten zu ärgern versuchen. Ein Cup-Platz am Ende der Saison wäre das Ziel."

Ligaportal: Ist im Winter mit Kader-Änderungen zu rechnen?

Josef Novakovits: "Wir müssen aufgrund des Ausfalles von Leistungsträger Nikola Lovric reagieren und sind auch schon mit einigen Spielern in Verhandlungen. Henry Darko werden wir auch zu ersetzen versuchen. Dazu wird uns ein Spieler verlassen, bei dem der Name noch nicht genannt wird - dementsprechend wird sich da womöglich noch etwas tun."

