SK Unterschützen: Herbstmeister geht mit Neo-Cheftrainer demütig ins Frühjahr

Details Sonntag, 26. November 2023 17:18

Der SK Unterschützen thront über die Winterpause am "Platz der Sonne" in der 1. Klasse Süd und führt ein immens enges Spitzenfeld im Klassement an - 26 Zähler stehen zu Buche, die Verfolger Oberdorf (26), Bad Tatzmannsdorf (24), Kemeten und Loipersdorf-Kitzladen (22) sitzen wahrlich "im Nacken". Acht Siege, zwei Punkteteilungen und drei Niederlagen schmücken die Bilanz. Neo-Trainer Patrick Tölly, der das Zepter erst zwei Spieltage vor Ende des Herbstdurchganges übernahm, ließ das bisher Gesehene Revue passieren.

Positive Eindrücke beim Neo-Trainer - Punkteausbeute "absolut zufriedenstellend"

Durchaus beeindruckend, in welchen Flow sich der SK Unterschützen in der bisherigen Saison gespielt hat. Nach anfänglichen "Startschwierigkeiten", wechselten sich Siege und Niederlagen an den ersten Spieltagen quasi rhythmisch ab, fand man mit Fortdauer die Konstanz und thront nicht von ungefähr kommend ganz im Tableau. Beachtlich vor allem die Bilanz in der Fremde: In sieben Anläufen gelangen fünf Siege und ein Remis bei nur einer Niederlage. Zuhause stehen drei Vollerfolge, eine Punkteteilung und zwei Pleiten zu Buche.

Ligaportal: Du hast den Posten des Cheftrainers zwei Wochen vor Ende des Herbstes übernommen, welche Eindrücke konntest du seither sammeln?

Patrick Tölly: "Bisher nur positive Eindrücke! Die Mannschaft hat es schnell geschafft, die Verunsicherung abzulegen und arbeitet hart an den doch recht neuen Inhalten."

Ligaportal: Mit 26 Punkten habt ihr in einer sehr engen Meisterschaft den Herbstermeistertitel erlangt - da kann man schon zufrieden in die Winterpause gehen, oder?

Patrick Tölly: "Ja, natürlich! Dabei geht es primär nicht um den Titel "Herbstmeister", aber wir sind absolut zufrieden beim Blick auf das Punktekonto."

Mit Demut in die zweite Saisonhälfte gehen

Dass die Aufgaben im Frühjahr nach dem schon sehr engen Herbstdurchgang keineswegs einfacher werden, steht außer Frage. Immerhin lauert die Konkurrenz in Nahdistanz zur Spitze und könnte bei jedem Ausrutscher des Leaders vorbeiziehen. Obendrein ist Verfolger Oberdorf sowohl in Sachen Punkteausbeute als auch in puncto Tordifferenz dem "Winterkönig" gleichgestellt, endete auch das direkte Duell am letzten Spieltag mit 0:0. Die Marschrichtung für das Frühjahr? "Demütig bis zum Ziel hinarbeiten"!

