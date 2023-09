Bubnjevic schießt ASK Goberling zum Sieg bei Loipersdorf-Kitzl.

Details Samstag, 16. September 2023 22:08

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen ASK Skoda Simon Goberling und Loipersdorf-Kitzladen an diesem sechsten Spieltag. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Später Siegtreffer in Überzahl

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag ASK Goberling bereits in Front. Kevin Ifkovits markierte in der vierten Minute die Führung, nützt die Freiräume im Strafraum und vollstreckte. Loipersdorf-Kitzl. war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. In der 68. Minute schickte der Schiedsrichter Christoph Palank von den Gastgebern mit Rot vom Platz. In der 77. Minute erzielte Uwe Weber das 1:1 für Loipersdorf-Kitzl. Dass Goberling in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Ognjen Bubnjevic, der in der 82. Minute zur Stelle war. Letzten Endes ging ASK Skoda Simon Goberling im Duell mit Loipersdorf-Kitzladen als Sieger hervor.

Durch diese Niederlage fällt Loipersdorf-Kitzl. in der Tabelle auf Platz sieben zurück.

ASK Goberling liegt im Klassement nun auf Rang sechs. Der Gast ist seit vier Spielen unbezwungen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Loipersdorf-Kitzl tritt kommenden Samstag, um 16:00 Uhr, bei ASK Jabing an. Einen Tag später empfängt Goberling Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn.

1. Klasse Süd: Loipersdorf-Kitzladen – ASK Skoda Simon Goberling, 1:2 (0:1)

82 Ognjen Bubnjevic 1:2

77 Uwe Weber 1:1

4 Kevin Ifkovits 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.