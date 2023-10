"Give me five": Oberdorf deklassiert Zuberbach

Details Samstag, 21. Oktober 2023 21:54

Mit Oberdorf und SV Zuberbach trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für die Gäste schien Oberdorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:5-Niederlage stand. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Oberdorf den maximalen Ertrag.

Ausschluss läutete Kehrtwende ein

Die Heimmannschaft geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Andras Varga das schnelle 1:0 für Zuberbach erzielte. SV Zuberbach schwächte sich schon früh, als Lajos Daniel Schimmer mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde (35.). Leo Jakopec trug sich in der 39. Spielminute in die Torschützenliste ein. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Filip Merlin das 2:1 nach (40.). Mit der Führung für Oberdorf ging es in die Kabine. Thomas Tuider nutzte die Chance für Oberdorf und beförderte in der 46. Minute das Leder zum 3:1 ins Netz. Den Vorsprung von Oberdorf ließ Maximilian Halper in der 86. Minute anwachsen. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Martin Lorenz für einen Treffer sorgte (95.). Am Ende kam Oberdorf gegen Zuberbach zu einem verdienten Sieg.

Die bisherige Spielzeit von Oberdorf ist weiter von Erfolg gekrönt. Oberdorf verbuchte insgesamt sieben Siege und ein Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen.

Bei SV Zuberbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 26 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (31). Sechs Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat Zuberbach momentan auf dem Konto. Die Situation bei SV Zuberbach bleibt angespannt. Gegen Oberdorf kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit diesem Sieg zog Oberdorf an Zuberbach vorbei auf Platz drei. SV Zuberbach fiel auf die fünfte Tabellenposition.

Am kommenden Samstag tritt Oberdorf bei Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn an, während Zuberbach einen Tag später SK Unterschützen empfängt.

1. Klasse Süd: Oberdorf – SV Zuberbach, 5:1 (3:1)

95 Martin Lorenz 5:1

86 Maximilian Halper 4:1

46 Thomas Tuider 3:1

40 Filip Merlin 2:1

39 Leo Jakopec 1:1

10 Andras Varga 0:1

