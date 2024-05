Spannung bis zur letzten Minute: Kemeten sichert sich knappen Sieg gegen SV Zuberbach

Spielberichte

Details Freitag, 03. Mai 2024 23:10

Am Freitagabend kam es in der 1. Klasse Süd zum Aufeinandertreffen zwischen Kemeten und SV Zuberbach, das die Fans bis zur letzten Minute in Atem hielt. Kemeten konnte sich in einem hart umkämpften Match mit einem 2:1 Sieg durchsetzen, wobei die entscheidenden Tore in der ersten Halbzeit und kurz nach der Pause fielen. SV Zuberbach zeigte Kampfgeist und konnte kurz vor Schluss noch auf 2:1 verkürzen, doch es reichte nicht mehr für einen Punktgewinn.

Kemeten geht in Führung

Die erste Halbzeit des Spiels war geprägt von intensiven Zweikämpfen und hohem Engagement auf beiden Seiten. Kemeten zeigte sich jedoch effektiver in der Chancenverwertung. Nach einem Freistoß in der 13. Minute, der die Zuschauer erstmals aufhorchen ließ, gelang es David Arap in der 35. Minute, seine Mannschaft in Führung zu bringen. Ein gut ausgespielter Angriff fand Arap, der sicher zum 1:0 für Kemeten abschloss. Trotz weiterer Bemühungen von SV Zuberbach, den Ausgleich zu erzielen, ging es mit diesem Spielstand in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Halbzeit mit Toren auf beiden Seiten

Die zweite Halbzeit startete ohne Verzögerung mit hohem Tempo. Kemeten schien entschlossen, den Vorsprung auszubauen und ihre Chancen zu nutzen. In der 72. Minute war es dann soweit: Lukas Pieler erhöhte nach einer spannenden Phase, in der Kemeten mehrere Chancen verzeichnete, auf 2:0. Dieses Tor schien eine Vorentscheidung zu sein, doch SV Zuberbach gab sich nicht geschlagen. Die Gäste intensivierten ihre Angriffsbemühungen und wurden in der 87. Minute belohnt, als Tamas Leitold für SV Zuberbach zum 2:1 traf. Dieser späte Treffer sorgte noch einmal für Spannung, aber trotz aller Bemühungen konnte SV Zuberbach den Ausgleich nicht mehr erzielen.

Das Spiel endete schließlich nach drei Minuten Nachspielzeit mit einem 2:1-Sieg für Kemeten.

1. Klasse Süd: Kemeten : Zuberbach - 2:1 (1:0)

87 Tamas Leitold 2:1

72 Lukas Pieler 2:0

35 David Arap 1:0

