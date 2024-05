Spektakuläres Unentschieden: SC Unterpullendorf und SC Piringsdorf teilen Punkte

Spielberichte

19. Mai 2024

In einem packenden Duell der 1. Klasse Mitte (BGLD) lieferten sich der SC Unterpullendorf und der SC Piringsdorf ein aufregendes Match, das mit einem 3:3-Unentschieden endete. Das Spiel, das in der 20. Runde stattfand, zeigte eine beeindruckende Aufholjagd, Tore in letzter Minute und technisch anspruchsvolle Spielzüge beider Teams.

Spannung von Anfang an

Bereits zu Spielbeginn setzte der SC Piringsdorf starke Akzente. In der 29. Minute erzielte Oliver Kiraly das erste Tor für die Gäste, nachdem er sich gekonnt durch die Verteidigung dribbelte und präzise ins rechte untere Eck traf. Nur zehn Minuten später baute Laszlo Bacsi die Führung für Piringsdorf aus, indem er einen Einwurf direkt annahm und volley unter die Latte hämmerte.

Kurz vor der Halbzeitpause fand der SC Unterpullendorf jedoch seinen Rhythmus. Szabolcs Major nutzte in der 43. Minute eine Nachschusschance, nachdem der Torwart einen Schuss von einem Teamkollegen abgewehrt hatte. Mit einem knappen Rückstand von 1:2 ging es in die Halbzeitpause.

Ein torreiches Wiedersehen

Die zweite Halbzeit begann mit einer intensiven Jagd auf den Ausgleich durch den SC Unterpullendorf. In der 54. Minute war es Balint Komoroczi, der nach einer idealen Vorlage den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Das Heimteam blieb am Drücker und Dominik Hunor Csak brachte die Gastgeber in der 78. Minute erstmalig in Führung.

Doch SC Piringsdorf steckte nicht zurück. In der 83. Minute sorgte Daniel Gilschwert mit einem spektakulären Volley nach einer Flanke für den erneuten Ausgleich. Das Spiel, das immer wieder durch präzise Torschüsse und entscheidende Paraden geprägt war, näherte sich einem nervenaufreibenden Ende.

In den letzten Minuten des Spiels kämpften beide Teams verbissen um den Siegtreffer, jedoch ohne Erfolg. Als der Schlusspfiff ertönte, stand es 3:3 – ein gerechtes Ergebnis nach einem Schlagabtausch, der die Zuschauer bis zur letzten Sekunde in Atem hielt.

1. Klasse Mitte: Unterpullendorf : Piringsdorf - 3:3 (1:2)

83 Daniel Gilschwert 3:3

78 Dominik Hunor Csak 3:2

54 Balint Komoroczi 2:2

43 Szabolcs Major 1:2

39 Laszlo Bacsi 0:2

29 Oliver Kiraly 0:1

