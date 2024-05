ASK Schlaining dreht Derby gegen ASK Goberling

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 21:17

Im heiß erwarteten Gemeinde-Derby zwischen ASK Schlaining und ASK Goberling konnten die Hausherren einen beeindruckenden 3:1-Sieg einfahren. Nach einem Rückstand zur Halbzeit drehte Schlaining das Spiel spektakulär und feierte einen Heimsieg.

Ein Kampf der Farben und Emotionen

Bei sonnigen 22 Grad und unter den Augen des Regionalliga Schiedsrichters Manuel Gregorits begann das Spiel mit hohen Erwartungen von beiden Seiten. Schlaining, in Weiß gekleidet, trat als der Favorit an, doch das Team in Rot, ASK Goberling, zeigte sich von Beginn an selbstbewusst und unbeeindruckt. Die ersten Minuten des Spiels waren geprägt von einem starken Auftritt Goberlings, die ihre Qualität im Mittelfeld unter Beweis stellten und die Hausherren vor Herausforderungen stellten. Trotz des offensiven Drucks von Schlaining blieben Torchancen zunächst Mangelware.

In der 26. Minute kam es zur ersten großen Möglichkeit für Schlaining, als ein brillanter Pass die Nummer 10 in Schussposition brachte, doch der Keeper von Goberling hielt sein Team mit einer starken Parade im Spiel. Die Gäste ließen sich jedoch nicht unterkriegen und antworteten mit einem Paukenschlag: Thomas Kappel, das Herz des Derbys, brachte Goberling in der 40. Minute in Führung und unterstrich die emotionale Bedeutung dieses Treffers für den Verein und seine Treue.

Schlaining dreht auf und entscheidet das Spiel

Nach der Halbzeitpause zeigte Schlaining eine beeindruckende Reaktion. Bereits in der 53. Minute machten die Hausherren deutlich, dass sie den Rückstand nicht hinnehmen würden, doch erst in der 68. Minute gelang der verdiente Ausgleich durch Adam Kiss, der mit einem präzisen Schuss von außerhalb des Strafraums den Ball im linken Toreck versenkte. Dieser Treffer gab Schlaining den nötigen Schub, um das Spiel komplett zu drehen. In der 73. Minute nutzte Marin Glavas eine hervorragende Flanke und köpfte zur Führung ein. Die endgültige Entscheidung fiel in der 86. Minute, als Adrian Kovacs mit einem Kopfballtor das 3:1 sicherte.

Die Schlussphase des Spiels wurde von den Anhängern Schlainings gefeiert, während der Schiedsrichter Gregorits das Derby nach 93 Minuten beendete. Ein spannendes Derby, das die Emotionen auf und neben dem Platz hochkochen ließ, fand seinen verdienten Sieger in ASK Schlaining.

1. Klasse Süd: Schlaining : Goberling - 3:1 (0:1)

86 Adrian Kovacs 3:1

73 Marin Glavas 2:1

68 Adam Imre Kiss 1:1

40 Thomas Kappel 0:1

