Titelanwärter SK Unterschützen setzt sich gegen ASK Markt Neuhodis durch

Montag, 06. Mai 2024

Bei traumhaftem Kaiserwetter trafen am Sonntag der Vorletzte ASK Markt Neuhodis und der Tabellendritte SK Unterschützen aufeinander. Das Duell versprach Spannung, da beide Teams motiviert waren, die Punkte für sich zu gewinnen. Doch am Ende setzte sich SK Unterschützen mit einem klaren 3:1 durch, wobei die Gäste ihre Überlegenheit besonders in der ersten Halbzeit unter Beweis stellten.

Ein schneller Start für SK Unterschützen

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und SK Unterschützen zeigte bereits in der vierten Minute, dass sie heute hier waren, um zu gewinnen. Eine Top-Chance wurde zwar noch aus kürzester Entfernung vergeben, doch das sollte sich bald ändern. In der 18. Minute eröffnete Daniel Vlasics den Torreigen und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Nur drei Minuten später, in der 21. Minute, legte Leon Kalcsics nach und erhöhte auf 2:0 für SK Unterschützen. Die Gastgeber aus Markt Neuhodis schienen von der schnellen und effizienten Spielweise der Unterschützener überrumpelt zu sein und fanden in der ersten Halbzeit keine Antwort auf die beiden Treffer.

ASK Markt Neuhodis kämpft, aber Unterschützen behält die Oberhand

Nach der Pause versuchte Markt Neuhodis, ins Spiel zurückzufinden und den Druck zu erhöhen. Doch SK Unterschützen stand defensiv gut und ließ nicht viel zu. In der 61. Minute sorgte Tobias Eberhardt mit dem 3:0 für die Vorentscheidung, indem er die Führung der Gäste weiter ausbaute. ASK Markt Neuhodis gab jedoch nicht auf und kämpfte weiter um jeden Ball. Dieser Einsatz wurde in der 85. Minute belohnt, als Niklas Unger kurz nach seiner Einwechslung für Markt Neuhodis den Ehrentreffer erzielte und den Spielstand auf 1:3 korrigierte. Trotz weiterer Bemühungen blieb es beim Endstand von 1:3 aus Sicht von ASK Markt Neuhodis.

1. Klasse Süd: Markt Neuhodis : Unterschützen - 1:3 (0:2)

85 Niklas Unger 1:3

61 Tobias Eberhardt 0:3

21 Leon Kalcsics 0:2

18 Daniel Vlasics 0:1

