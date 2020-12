Top-Trainer der Hinrunde – Marco Amminger im Wordrap

Details Freitag, 11. Dezember 2020 08:00

Die Hinserie in den Amateurligen im Burgenland zeigte – obgleich sie früher beendet wurden - dass die Dichte an herausragenden Trainern vergleichsweise hoch ist. Deren taktische Qualität, fachliche Kompetenz und Motivationskünste sind unbestritten. In einer mehrteiligen Serie nutzt Ligaportal.at nun die Gelegenheit, ausgewählte Trainer aus einem anderen, persönlichen Blickwinkel zu betrachten. In diesem Teil folgt ein Wordrap mit Marco Amminger- dem 42- jährigen Erfolgstrainer vom SV Loipersbach, 1. Klasse Mitte, der in diesem Jahr mit dem SV zum Ende der Herbstsaison auf dem ersten Tabellenplatz steht und Ambitionen für den Aufstieg hat.“

SV Loipersbach: „ Loipersbach ist meine Heimat und einer meiner zwei Herzensvereine.“

Warum Fußball-Trainer geworden: „Fußball war schon immer meine Leidenschaft und nach der aktiven Zeit als Fußballer wollte ich es zum Beruf machen.“

Wie lange schon im jetzigen Verein: „2 Jahre als Trainer.“

Was bedeutet dieser Job für Sie: „Das ist meine Berufung, ich liebe es in der freien Natur zu sein und mit Fußballspielern zu arbeiten und diese weiter zu entwickeln.“

Gib es eine neben dem Trainerjob einen weiteren Beruf: „Selbstständig, mache Personalcoaching.“

Sich selbst als Trainer beschreiben: „Manchmal ruhig, manchmal impulsiv, wie es die Situation braucht."

Was macht am Trainerjob besonders Spaß: „Dass man mit Menschen arbeiten und diese auch weiterbringen kann und mit der Mannschaft Erfolge feiern kann.“

Für welche Vereine selbst die Schnürsenkel geschnürt: „Mattersburg, Wiener Neustadt.“

Der sportlich größte Erfolg: „Landesmeistertitel als Trainer mit der U16 vom SV Mattersburg.“

Welcher internationale Trainer ist zur Zeit der Beste für sie: „Jürgen Klopp.“

Zufrieden mit dem Verlauf der bisherigen Meisterschaft: „Sehr zufrieden, wir haben einen Cup-Platz als Ziel gehabt und nun stehen wir auf dem ersten Tabellenplatz.“

Saisonziel für das Frühjahr: „Wir wollen um den Aufstieg mitspielen.“

Frauenfußball ist: „Sehr in der Entwicklung.“

Der schönste Song ist: „Da gibt es einige.“

Dieses Buch liegt auf dem Nachtkastl: „Die Bibel.“

Das bringt mich zum Lachen: „Gute Freunde.“

Das ärgert mich: „Pessimismus.“

Lebensmotto: „Gutes tun.“

Ligaportal: „Eine wichtige Plattform für den burgenländischen Fußball.“

Foto: Amminger