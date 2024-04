Gerechte Punkteteilung beim Nord-Derby Parndorf gegen Leithaprodersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 27. April 2024 09:38

Der SC/ESV Parndorf empfing am Freitagabend den SV Leithaprodersdorf zum Meisterschaftsspiel der 24. Runde in der Burgenlandliga. Parndorf befindet sich in einer guten Form und will diese auch auf den Rasen bringen; der Gast aus Leithaprodersdorf möchte wieder in die Spur kommen. Dem starken Gegner im eigenen Heideboden-Stadion konnte die Santner-Truppe Paroli bieten und erkämpfte sich mit einer ausgezeichneten Leistung einen Punkt.

Ein rassiges Spiel nahm seinen Anfang

Über 300 Zuschauer verfolgten das Nordburgenland-Derby und sie wurden nicht enttäuscht, denn sie sahen eine rassige, kampfbetonte Begegnung, welche bis zum Schlusspfiff spannend blieb. Von Beginn an übernahmen die Hausherren das Kommando auf dem Platz und lukrierte die erste hochkarätige Torchance, welche Lukas Umprecht nicht verwerten konnte. Die Gäste hatten auch einige Torannäherungen, aber meistens fehlte der letzte Pass zum erfolgreichen Abschluss. Somit wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Gute Torchancen auf beiden Seiten

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte Paulo Heimo Jani eine gute Torchance für die Gastgeber, als er im Eins gegen Eins Duell gegen den Goalie der Gäste, Fabian Haberl, den Kürzeren zog. Die Auswärtigen forcierten in der zweiten Spielhälfte ihre Offensiv-Bemühungen und kamen zu einigen guten Einschussmöglichkeiten. Die erste gute Torchance hatte Levi Markhardt, als er das Spielgerät nach einem Stanglpass aus zwei Meter Entfernung über das Gehäuse der Heimischen drosch. In der 75. Minute knallte der gerade zuvor eingewechselte Paul Eder das Leder ans Aluminium. Zehn Minuten später zeichnete die der Goalie der Hausherren, Martin Kraus, bei einem Gewaltschuss von Tobias Beran aus, als er mit einer Reflexbewegung den Treffer verhinderte. Die Hausherren geizten aber auch nicht mit Torchancen; einmal knallte Simon Buliga die Kugel zu zentral auf das Tor, das andere Mal verfehlten die Stürmer nur knapp den Kasten der Gäste. Trotz des torlosen Remis war es ein hochklassiges Spiel, dem nur ein Tor als Salz in der Suppe fehlte.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Fischer, Trainer SC/ESV Parndorf:

„Wir sind gut in die Partie gestartet und haben sofort eine gute Torchance vorgefunden, den Treffer aber nicht gemacht. Es war bis zum Spielende eine spannende Partie beider Mannschaften auf Augenhöhe, in der kein Team einen Fehler machen wollte. Wer das erste Tor macht, gewinnt auch das Spiel. Das ist keinem Team gelungen, darum das gerechte torlose Remis.“

Marion Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„In der ersten Halbzeit hatten wir etliche gute Torannäherungen, bei denen aber der Abschluss fehlte. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr vom Spiel und kamen auch zu guten Torchancen, konnten diese aber leider nicht verwerten.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.