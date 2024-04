Erfolgsserie von Neufeld/L. setzt sich gegen Eisenstadt 1907 fort

Spielberichte

Details Sonntag, 28. April 2024 19:46

Eisenstadt 1907 blieb gegen Neufeld / Leitha chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Niederlage. An der Favoritenstellung ließ Neufeld/Leitha keine Zweifel aufkommen und trug gegen SC Eisenstadt 1907 einen Sieg davon. Neufeld an der Leitha hatte im Hinspiel mit 3:1 gewonnen.

Gast übernimmt wieder die Tabellenführung

Für das erste Tor sorgte Samuel Pichler. In der elften Minute traf der Spieler der Gäste ins Schwarze. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Horst Kögl den Vorsprung des Tabellenprimus. Die Hintermannschaft von Eisenstadt 1907 ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Mit dem 3:0 von Kögl für Neufeld / Leitha war das Spiel eigentlich schon entschieden (59.). Für das 1:3 von SC Eisenstadt 1907 zeichnete Michael Großmann verantwortlich (80.). Für das 4:1 von Neufeld/Leitha sorgte Sascha Kovacs, der in Minute 82 zur Stelle war. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Manuel Frech für einen Treffer sorgte (91.). Ein starker Auftritt ermöglichte Neufeld an der Leitha am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Eisenstadt 1907.

SC Eisenstadt 1907 ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Die Defensive von SC Eisenstadt 1907 muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 43-mal war dies der Fall. Sieben Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen hat Eisenstadt 1907 momentan auf dem Konto.

Die errungenen drei Zähler gingen für Neufeld / Leitha einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil von Neufeld/Leitha ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 15 Gegentore zugelassen hat. Nur einmal gab sich Neufeld an der Leitha bisher geschlagen.

Am kommenden Freitag trifft Eisenstadt 1907 auf UFC RAIBA Purbach am See, Neufeld/Leitha spielt am selben Tag gegen UFC Stotzing.

2. Klasse Nord: SC Eisenstadt 1907 – Neufeld an der Leitha, 1:5 (0:2)

91 Manuel Frech 1:5

82 Sascha Kovacs 1:4

80 Michael Großmann 1:3

59 Horst Kögl 0:3

12 Horst Kögl 0:2

11 Samuel Pichler 0:1

