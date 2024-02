Andi Herzog & Ex-Skispringer Martin Koch überraschen Unterhaus-Kicker im Trainingslager! [Video]

2. Klasse Mitte

Details Donnerstag, 15. Februar 2024 19:39

Nicht alltäglich ist es, dass ein Klub aus der burgenländischen 2. Klasse Mitte ein Trainingslager auf Bundesliga-Niveau abhält. Überhaupt nicht alltäglich ist es, dass man dieses dann auf einer sagenhaften Anlage im kroatischen Medulin über die Bühne gehen lässt. Und erst recht nicht alltäglich ist es, wenn sich dann auch noch der 103-fache ÖFB-Team-Kicker Andreas Herzog sowie Ex-Skispringer Martin Koch mit einer Video-Botschaft an einen Spieler wenden. All dies ist nun aber geschehen: SV Antau-Akteur Markus Lupsina, alias "Lupsi", wurde von gleich zwei rot-weiß-roten Sport-Ikonen ordentlich überrascht... Siehe Videos nachfolgend!

Andi Herzog: "Verarsch' deine Gegenspieler und spiel ihnen ein paar Gurkerln"

103 absolvierte Länderspiele machten ihn zwischen 2002 und 2022 zum ÖFB-Rekordspieler, beim SK Rapid prägte er Ende der 80er und Anfang der 90er eine Ära, beim SV Werder Bremen genießt er noch heute Heldenstatus: Andreas Herzog, der in 181 Partien für die Grün-Weißen 40 Mal "ins Schwarze" traf und der sich nun - neben seinem Engagement als Sky-Experte - immer wieder in interessante Trainerpositionen begibt, zählt zu den Ikonen der rot-weißen-roten Fußball-Historie und wurde nicht zuletzt deshalb kürzlich ins "50 Jahre-Team" der Bundesliga gewählt.

Nun wendete sich "Herzl" in gewohnt bodenständiger, charismatischer und humorvoller Art beim SV Antau und dessen Spieler Markus Lupsina:

Martin Koch: "Haut's gscheit eini!"

Martin Koch war 16 Jahre lang erfolgreicher Skispringer, holte zahlreiche Medaillen, und gewann Olympia-Gold. Bereits im zarten Alter von nur vier Jahren hat der heute 42-jährige Villacher in ersten Schritten mit dem Skispringen begonnen, und war in seinem Werdegang folglich 16 Jahre lang im Weltcup aktiv.

Auch er ließ sich nicht zweimal bitten, sich mit einer Video-Botschaft an den Akteuren zu wenden, von dem er in Kindertagen als großes Vorbild gesehen wurde:

Telemark in Perfektion

Markus Lupsina selbst, der neben seiner bis heute anhaltenden, fußballerischen "Liebe" zu seinem Herzensklub SK Rapid in Kindertagen Skispringer werden wollte, nun allerdings doch zu einem "Akrobaten" am runden Leder avanciert ist, bedankte sich mit folgendem Video in "Manner-Montur" und einem Telemark, welcher ihm beste Haltungsnoten garantiert:

"...haben von großem Kindheitsraum, Skispringer zu werden, erfahren..."

"Wir waren vor ein paar Wochen auf Hotelbesichtigung in Kroatien und haben dann von Lupsis großem Kindheitstraum, Skispringer zu werden, erfahren und haben uns bei der Heimfahrt überlegt, ihm aufgrund seines Lieblingsskispringers Martin Koch ein passendes Überraschungspaket von dessen früherem Sponsor Manner zu besorgen.

Vor dem Trainingslager haben wir uns dann mit Martin Koch in Verbindung gesetzt und wollen uns an dieser Stelle auch nochmal bei ihm bedanken, dass er sich tatsächlich die Zeit für diese Botschaft genommen hat. Lupsi hat sich, wie man am Video unschwer erkennen kann, wahnsinnig gefreut", so Trainer Peter Strodl über die vom Social-Media-Beauftragten und Spieler Daniel Ollram organisierte Video-Nachricht.

Siehe auch Statements des Übungsleiters im exklusiven Ligaportal-Interview.

Trainingslager in Medulin voll im Gange

Der Tabellenzweite der 2. Klasse Mitte, der im Frühjahr den Gang in die nächsthöhere Etage namens 1. Klasse Mitte in Angriff nimmt, residiert in diesen Tagen im pittoresken Medulin in Kroatien und absolviert dort aktuell sein Vorbereitungsprogramm für die bevorstehenden Aufgaben im ab März wieder auf der Agenda befindlichen Ligabetrieb.

In einem Hotel, in dem sonst Profimannschaften aus den Top-Ligen unterkommen (siehe malerischer Ausblick am Foto), sowie sechs Rasenplätze und zwei Kunstrasenplätze bieten die idealen Rahmenbedingungen für das bis Sonntag, den 18. Februar, andauernde Trainingslager an der Südspitze von Istrien.