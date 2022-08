Doppelpack: Pohl schießt Antau zum Sieg

Details Montag, 22. August 2022 23:25

Heimsieg fuer den SV Antau! Der SV Antau entschied das Match gegen den ASK Stoob mit 3:0 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Vor allem in den ersten 45 Minuten sah es jedoch nicht allzu gut aus.

Denn Stoob hatte den besseren Start ins Spìel, man verpasste es aber, zu Beginn den guten Start auszunutzen. 120 Zuschauer sahendann, wie Raphael Pohl das 1:0 für Antau markierte, denn die Gastgeber fanden nach guten 20 Minuten besser ins Spiel und so traf Pohl nach einer super Vorlage von Andi Gold. Zur Pause behielt das Heimteam die Nase knapp vorn.

Antau macht alles klar

In den zweiten 45 MInuten agierten die Gastgeber dann schon etwas forscher. In der 67. Minute brachte Andreas Gold das Netz für den SV Antau zum Zappeln. Pohl stellte schließlich in der 82. Minute den 3:0-Sieg für Antau sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte so dem SV Antau am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Stoob. Antau will an die starken Leistungen aus der Vorsaison anschließen und erneut oben mitspielen. Den Blick aufs Klassement wird man bei ASK Stoob – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage sind die Gäste abgerutscht und stehen aktuell nur auf dem zehnten Rang. Am kommenden Samstag tritt Antau bei Sportclub Dörfl an, während Stoob einen Tag zuvor beim SC Unterpullendorf empfängt.

"Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg in Ordnung", so Antaus Karl Gerdenitsch.

2. Klasse Mitte: SV Antau – ASK Stoob, 3:0 (1:0)

