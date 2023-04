Auf nassem Terrain den Sieg ins Trockene gebracht: Sigleß bezwingt Sieggraben

Details Samstag, 15. April 2023 19:26

Am Samstagnachmittag gelang dem SV Sigleß im Spiel gegen Sieggraben im Rahmen der 15. Runde in der 2. Klasse Mitte ein 2:1-Heimsieg. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte UFC Sieggraben mit 3:2 gesiegt.

Tore nur in Hälfte eins

SV Sigleß erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Stefan Vondraus traf in der dritten Minute via Elfmeter zur frühen Führung. Das 1:1 von Sieggraben bejubelte Laszlo Egle (32.), der sich den Ball mit der Brust runternimmt und dann unnachahmlich einschiebt. Lukas Jagschitz stellte die Weichen für Sigleß auf Sieg, als er in Minute 34 mit dem 2:1 zur Stelle war, als er am langen Pfosten alleine gelassen wurde und die Heim-Elf prompt wieder in Führung bringen konnte. Zur Pause behielt SV Sigleß die Nase knapp vorn. Endgültig verloren schien das Match für UFC Sieggraben in der 78. Minute, als Philipp Schordje mit der Ampelkarte vom Feld flog. Der Halbzeitstand von 2:1 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich Sigleß bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.

Im Klassement machte SV Sigleß einen Satz und rangiert nun auf dem achten Platz. Vier Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto. Nach vier sieglosen Spielen ist SV Sigleß wieder in der Erfolgsspur.

Sieggraben holte auswärts bisher nur elf Zähler. Trotz der Niederlage behalten die Gäste den fünften Tabellenplatz bei. Sechs Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat UFC Sieggraben momentan auf dem Konto. Die Gästen bauen die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für Sigleß ist am Freitag, den 21.04.2023 (19:00 Uhr) auf gegnerischer Anlage die Zweitvertretung von Deutschkreutz/Unterfrauenhaid. Zwei Tage später (16:00 Uhr) misst sich UFC Sieggraben mit ASK Stoob.

2. Klasse Mitte: SV Sigleß – UFC Sieggraben, 2:1 (2:1)

34 Lukas Jagschitz 2:1

32 Laszlo Egle 1:1

3 Stefan Vondraus 1:0

