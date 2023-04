Weiter voll im Soll: Leader Hirm bezwingt Dörfl

Details Samstag, 22. April 2023 21:22

Für Sportclub Dörfl gab es in der Partie gegen ASK Hirm, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Hirm ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch, als man sich im Zuge der 16. Runde in der 2. Klasse Mitte gegenüberstand. Im Hinspiel hatte ASK Hirm keinerlei Probleme mit SC Dörfl gehabt und einen 3:0-Erfolg verbucht.

Spiel erfolgreich gedreht

Kariem Shehata brachte sein Team in der 18. Minute nach vorn - damit gelang dem Unterdog der Führungstreffer. Brian Dascalu schoss für Hirm in der 31. Minute das erste Tor. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. David Suingiu versenkte die Kugel zum 2:1 (59.). Der Treffer von Niko Cerny in der 63. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Dreipunkter, denn ging dieser Treffer mit der Vorentscheidung einher. Mit dem Ende der Spielzeit strich ASK Hirm gegen Sportclub Dörfl die volle Ausbeute ein.

Hirm ist nach dem Sieg gegen SC Dörfl weiter Spitzenreiter der 2. Klasse Mitte. Der Defensivverbund von ASK Hirm ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 14 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Das Heimteam sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Hirm seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt zwölf Spiele ist es her.

Trotz der Niederlage belegt Sportclub Dörfl weiterhin den siebten Tabellenplatz. Fünf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft Hirm auf SV Antau, Sportclub Dörfl spielt tags darauf gegen UFC Sieggraben.

2. Klasse Mitte: ASK Hirm – Sportclub Dörfl, 3:1 (1:1)

63 Niko Cerny 3:1

59 David Suingiu 2:1

31 Brian Dascalu 1:1

18 Kariem Shehata 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei