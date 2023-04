Umkämpfter Ritt: Sigleß gewinnt in Torreigen bei Deutschkreutz II

Details Freitag, 21. April 2023 23:13

Die Reserve von Deutschkreutz/Unterfrauenhaid und SV Sigleß lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Das Match ging am Freitagabend im Zuge der 16. Runde in der 2. Klasse Mitte über die Bühne. Das Hinspiel war 4:2 zugunsten von Deutschkr./Unterfrauenh. II ausgegangen.

Tore am laufenden Band

Der Gastgeber erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Gabor Savanyo traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Sigleß zeigte sich wenig beeindruckt. In der zehnten Minute schlug Alexander Pingitzer mit dem Ausgleich zurück. Mathias Tergatschnig brachte dem Gast nach 17 Minuten die 2:1-Führung - das Spiel war also gedreht. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Cristian-Gabriel Dragan das 3:1 nach (43.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Laszlo Gulyas seine Chance und schoss das 2:3 (44.) für Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II. Ein Tor auf Seiten von SV Sigleß machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Dragan schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (62.). Es folgte der Anschlusstreffer für Deutschkr./Unterfrauenh. II – bereits der zweite für Gulyas. Nun stand es nur noch 3:4 (71.). Am Ende punktete Sigleß dreifach bei Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Deutschkr./Unterfrauenh. II. Die mittlerweile 52 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Trotz der Niederlage belegt Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II vorerst weiter den sechsten Tabellenplatz. Die Stärke der Hausherren liegt in der Offensive – mit insgesamt 40 erzielten Treffern.

SV Sigleß bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem achten Platz.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Deutschkr./Unterfrauenh. II tritt kommenden Mittwoch, um 19:30 Uhr, bei SC Unterrabnitz an. Drei Tage später empfängt Sigleß ASK Tschurndorf.

2. Klasse Mitte: Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II – SV Sigleß, 3:4 (2:3)

71 Laszlo Gulyas 3:4

62 Cristian-Gabriel Dragan 2:4

44 Laszlo Gulyas 2:3

43 Cristian-Gabriel Dragan 1:3

17 Mathias Tergatschnig 1:2

10 Alexander Pingitzer 1:1

6 Gabor Savanyo 1:0

