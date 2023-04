Lucky Punch im Spitzenspiel: Antau gewinnt bei Unterpullendorf

Details Sonntag, 23. April 2023 19:08

Am Sonntagnachmittag gab es im Zuge der 16. Runde in der 2. Klasse Mitte ein absolutes Topspiel zu sehen, als sich Unterpullendorf und Antau gegenüberstanden. Lange Zeit sah es dabei nach einer Punkteteilung aus, doch schlugen die Gäste im Finish doch noch zu und sicherten sich den 2:1-Auswärtserfolg. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit Unterpullendorf einen knappen 4:3-Sieger.

Spannung bis zum Schluss

31 Minuten waren gespielt, als Balint Komoroczi vor 180 Zuschauern die Führung für die Gastgeber besorgte, indem er sich nach einer Bogenlampe hochschraubte und mit dem Kopf einnickte. Raphael Pohl nutzte die Chance für Antau und beförderte in der 39. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz - nach einem Gestochere in der Box behielt er die Übersicht und schob trocken ein. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Die Hoffnung auf einen Erfolg war nahezu geschwunden, aber Leon Zsuganits rückte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den Sieg für SV Antau in greifbare Nähe - er traf in der 91. Minute zum 1:2, als er die Kugel über den gegnerischen Schlussmann hinweg in die Maschen bugsierte. Am Ende schlug Antau SC Unterpullendorf auswärts.

Unterpullendorf rangiert mit 34 Zählern auf dem zweiten Platz des Tableaus.

Trotz der drei Zähler machte SV Antau im Klassement keinen Boden gut. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der Gast seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt zehn Spiele ist es her.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zehn Siege ein.

Am kommenden Sonntag trifft SC Unterpullendorf auf SC Wiesen, Antau spielt tags zuvor gegen ASK Hirm.

2. Klasse Mitte: SC Unterpullendorf – SV Antau, 1:2 (1:1)

93 Leon Zsuganits 1:2

39 Raphael Pohl 1:1

31 Balint Komoroczi 1:0

