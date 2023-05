Erster Meistertitel der Vereinsgeschichte: Unterpullendorf gelingt Aufstieg mit Kantersieg gegen Tschurndorf

Details Sonntag, 28. Mai 2023 20:15

Am Sonntagnachmittag stand für den SC Unterpullendorf im Heimspiel gegen den ASK Tschurndorf im Rahmen der 21. Runde ein ganz besonderes Match auf dem Programm, könnten sich die Hausherren mit einem vollen Erfolg zum ersten Mal seit der Vereinsgründung 1966 zu einem Meistertitel katapulierten. Und dieses Vorhaben ging vollends auf: Am Ende stand ein 8:0 (!) für Unterpullendorf! Das Hinspiel hatte der Tabellenprimus knapp für sich entschieden und mit 2:1 gewonnen.

8:0 - und die Meisterfeier kann beginnen...

Der Gastgeber ging in Minute 19 dank eines Treffers von David Födlvarzski in Führung. Doppelpack für Unterpullendorf: Nach seinem ersten Tor (24.) markierte Hajrudin Karasalihovic wenig später seinen zweiten Treffer (26.). Szabolcs Major war es, der vor 250 Zuschauern in der 38. Minute das 4:0 für SC Unterpullendorf besorgte und schon zu diesem Zeitpunkt den süßen Duft des Titels Einklang halten ließ. Nach dem souveränen Auftreten von Unterpullendorf überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Dass es ein ungleiches Duell war, demonstrierten Balazs Vidak (60.), Major (64.) und Balint Komoroczi (71.), die weitere Treffer für SC Unterpullendorf folgen ließen. Dem Gastgeber gelang in der 73. Spielminute der achten Tagestreffer in Person von David Födlvarzski, der zugleich den Schlusspunkt setzte. Am Ende fuhr SC Unterpullendorf einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Unterpullendorf bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Tschurndorf in Grund und Boden spielte. Der Meistertitel ist in trockenen Tüchern!

Nach 21 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Unterpullendorf 49 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 66 Treffern stellt SC Unterpullendorf den besten Angriff der 2. Klasse Mitte.

ASK Tschurndorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende belegt der Gast mit 14 Punkten den zwölften Tabellenplatz. Im Angriff von Tschurndorf herrscht Flaute. Erst 21-mal brachte ASK Tschurndorf den Ball im gegnerischen Tor unter. Nun musste sich Tschurndorf schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Tschurndorf die dritte Pleite am Stück. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SC Unterpullendorf seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Unterpullendorf stellt sich am Samstag (17:30 Uhr) bei UFC Mannersdorf vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt ASK Tschurndorf ASK Hirm.

2. Klasse Mitte: SC Unterpullendorf – ASK Tschurndorf, 8:0 (4:0)

73 David Foeldvarszki 8:0

71 Balint Komoroczi 7:0

64 Szabolcs Major 6:0

60 Balazs Vidak 5:0

38 Szabolcs Major 4:0

26 Hajrudin Karasalihovic 3:0

24 Hajrudin Karasalihovic 2:0

19 David Foeldvarszki 1:0

