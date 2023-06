Egle-Doppelpack als Grundstein für Erfolg von Sieggraben bei Deutschkreutz II

Details Freitag, 02. Juni 2023 23:22

Die Zweitvertretung von Deutschkreutz/Unterfrauenhaid und UFC Sieggraben lieferten sich zum Ende der Saison ein spannendes Spiel, das am Freitag mit 2:3 endete. Deutschkr./Unterfrauenh. II hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 5:4-Hinspielsieg eingefahren.

Packendes Match

In der 25. Minute traf UFC Sieggraben zum ersten Mal ins Schwarze - Raffael Mitterhöfer trug sich in die Schützenliste ein. Der Gast musste den Treffer von Gabor Savanyo zum 1:1 hinnehmen (39.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte David Kramel das 2:1 für die Hausherren nach (44.). Noch vor dem Kabinengang gelang Laszlo Egle das 2:2 (45.+3.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Den Siegtreffer erzielten die Gäste, abermals durch Laszlo Egle (61.) - 2:3.

Deutschkr./Unterfrauenh. II sammelte im Saisonverlauf sechs Siege, sechs Remis und zehn Niederlagen.

Zum Saisonabschluss kommt UFC Sieggraben auf elf Siege, vier Unentschieden und sieben Niederlagen. Sieggraben erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

2. Klasse Mitte: Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II – UFC Sieggraben, 2:3 (2:2)

61 Laszlo Egle 2:3

48 Laszlo Egle 2:2

44 David Kramel 2:1

39 Gabor Savanyo 1:1

25 Raffael Mitterhoefer 0:1

