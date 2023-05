SC Dörfl schenkt Unterrabnitz nach zwischenzeitlichem Rückstand vier Stück ein

Details Samstag, 27. Mai 2023 23:29

Mit 1:4 verlor SC Unterrabnitz am vergangenen Samstag gegen Sportclub Dörfl, als man sich im Rahmen der 21. Runde gegenüberstand. SC Dörfl erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel hatte Unterrabnitz mit 4:2 gewonnen.

Punktezuwachs für Dörfl

Sportclub Dörfl geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Gernot Steinriegler das schnelle 1:0 für SC Unterrabnitz erzielte. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (42.) traf Richard Mark Horvath zum Ausgleich für SC Dörfl. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Kariem Shehata ließ sich in der 61. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für Sportclub Dörfl - das Match war also gredreht. Daniel Berta war es, der in der 80. Minute den Ball im Tor von Unterrabnitz unterbrachte und mit dem 3:1 die Vorentscheidung herbeiführte. Dominik Bence Szemere brachte SC Dörfl in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (89.). Am Ende verbuchte Sportclub Dörfl gegen SC Unterrabnitz die maximale Punkteausbeute.

Mit 29 gesammelten Zählern hat SC Dörfl den sechsten Platz im Klassement inne. Die Gastgeber können zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Unterrabnitz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch diese Niederlage fällt der Gast in der Tabelle auf Platz elf zurück. In der Verteidigung von SC Unterrabnitz stimmt es ganz und gar nicht: 57 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich Unterrabnitz schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte SC Unterrabnitz die fünfte Pleite am Stück.

Nächster Prüfstein für Sportclub Dörfl ist SV Sigleß (Samstag, 18:00 Uhr). Unterrabnitz misst sich am selben Tag mit SV Antau (17:30 Uhr).

2. Klasse Mitte: Sportclub Dörfl – SC Unterrabnitz, 4:1 (1:1)

89 Dominik Bence Szemere 4:1

80 Daniel Berta 3:1

61 Kariem Shehata 2:1

42 Richard Mark Horvath 1:1

7 Gernot Steinriegler 0:1

