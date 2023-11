Stoob und Dörfl remisieren in ausgeglichener Partie

Details Samstag, 04. November 2023 20:07

ASK Stoob und Sportclub Dörfl teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 1:1. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Die Partie gang an Spieltag 12 der 2. Klasse Mitte über die Bühne.

Jeweils ein Torerfolg mündet im "X"

Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Stoob das 1:0 (41.) durch Benjamin Thomas Gugcso. Die Heimmannschaft hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Peter Toth beförderte das Leder zum 1:1 von Sportclub Dörfl in die Maschen (70.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. ASK Stoob und SC Dörfl spielten unentschieden.

Stoob bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sechs. Die Offensivabteilung von ASK Stoob funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 28-mal zu.

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt Sportclub Dörfl den dritten Platz in der Tabelle ein. Zehn Spiele ist es her, dass die Gäste zuletzt eine Niederlage kassierten.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Stoob tritt am kommenden Sonntag bei UFC Sieggraben an, SC Dörfl empfängt am selben Tag ASK Tschurndorf.

2. Klasse Mitte: ASK Stoob – Sportclub Dörfl, 1:1 (1:0)

70 Peter Toth 1:1

41 Benjamin Thomas Gugcso 1:0

