Tschurndorf feiert Heimsieg in umkämpfter Partie gegen Stoob

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 19:42

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen ASK Tschurndorf und ASK Stoob an diesem elften Spieltag. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Knapper Heimsieg

Ein Doppelpack brachte die Gastgeber in eine komfortable Position: Patrick Tritremmel war gleich zweimal zur Stelle (7./17.). In der 26. Minute schoss Stoob das letzte Tor dieser turbulenten Startphase - Benjamin Thomas Gugcso traf. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für ASK Tschurndorf. In Minute 53 gelang ASK Stoob der Ausgleich. Dass Tschurndorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Laszlo Egle, der in der 76. Minute zur Stelle war. In der Schlussminute stellte der Schiedsrichter noch Gregor Alexander Schwabl von Stoob mit Gelb-Rot vom Platz. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte ASK Tschurndorf einen dreifachen Punktgewinn gegen ASK Stoob.

Tschurndorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten für ASK Tschurndorf keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition.

Stoob führt mit 14 Punkten die zweite Tabellenhälfte an.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Am kommenden Sonntag trifft Tschurndorf auf UFC Neckenmarkt, ASK Stoob spielt tags zuvor gegen Sportclub Dörfl.

2. Klasse Mitte: ASK Tschurndorf – ASK Stoob, 3:2 (2:1)

76 Laszlo Egle 3:2

53 Benjamin Thomas Gugcso 2:2

26 Benjamin Thomas Gugcso 2:1

17 Patrick Tritremmel 2:0

7 Patrick Tritremmel 1:0

