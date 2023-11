Antau schießt Tore am laufenden Band und deklassiert Raiding

Details Samstag, 04. November 2023 20:21

SV Antau erteilte ASK Raiding eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für Antau. SV Antau ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Raiding einen klaren Erfolg.

Deutliches Unterfangen

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SV Antau bereits in Front. Marcell Deak markierte in der ersten Minute die Führung. Bereits in der elften Minute erhöhte Andreas Gold den Vorsprung des Heimteams. In der 14. Minute brachte Balint Szilagyi den Ball im Netz des Tabellenführers unter. Michael Gold (18.) und Deak (42.) erhöhten, ehe Andreas Gold das 5:1 besorgte (45.). Nach dem souveränen Auftreten von Antau überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Der Treffer von Andreas Gold in der 49. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Schlussendlich setzte sich SV Antau mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Die errungenen drei Zähler gingen für Antau einher mit der temporären Übernahme der Tabellenführung, ehe Sieggraben nachziehen kann. Prunkstück von SV Antau ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst elf Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Antau weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sieben Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SV Antau seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt neun Spiele ist es her.

Vier Siege, drei Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war ASK Raiding in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am kommenden Samstag trifft Antau auf UFC Neckenmarkt, Raiding spielt tags darauf gegen SC Unterrabnitz.

2. Klasse Mitte: SV Antau – ASK Raiding, 6:1 (5:1)

49 Andreas Gold 6:1

45 Andreas Gold 5:1

42 Marcell Deak 4:1

18 Michael Gold 3:1

14 Balint Szilagyi 2:1

11 Andreas Gold 2:0

1 Marcell Deak 1:0

