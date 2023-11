Tschurndorf deklassiert Neckenmarkt

Details Sonntag, 05. November 2023 19:21

Tschurndorf erteilte UFC Neckenmarkt eine Lehrstunde: 8:1 hieß es am Ende für ASK Tschurndorf. Tschurndorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Neckenmarkt einen klaren Erfolg.

Patrick Tritremmel brachte sein Team in der achten Minute nach vorn. Bereits in der 15. Minute erhöhte Laszlo Egle den Vorsprung von ASK Tschurndorf. Die Hintermannschaft von UFC Neckenmarkt ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Jan Paul Reumann schoss für das Heimteam in der 47. Minute das erste Tor. In Topform präsentierte sich Egle, der einen lupenreinen Hattrick markierte (58./66./72.) und Neckenmarkt einen schweren Schlag versetzte. Laszlo Egle legte in der 78. Minute zum 6:1 für Tschurndorf nach. ASK Tschurndorf überwand den gegnerischen Schlussmann zum 7:1 (79.) durch Jürgen Meisl. Tschurndorf überrannte UFC Neckenmarkt förmlich mit acht Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt Neckenmarkt weiter im Schlamassel. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von UFC Neckenmarkt ist deutlich zu hoch. 38 Gegentreffer – kein Team der 2. Klasse Mitte fing sich bislang mehr Tore ein. Zwei Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat Neckenmarkt derzeit auf dem Konto. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Sonntag das Feld als Verlierer.

ASK Tschurndorf machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang vier wieder. Tschurndorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 30 geschossene Treffer gehen auf das Konto von ASK Tschurndorf. Tschurndorf verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über Neckenmarkt ist ASK Tschurndorf weiter im Aufwind.

Am kommenden Samstag trifft UFC Neckenmarkt auf SV Antau, ASK Tschurndorf spielt tags darauf gegen Sportclub Dörfl.

2. Klasse Mitte: UFC Neckenmarkt – ASK Tschurndorf, 1:8 (0:2)

89 David Rapai 1:8

79 Juergen Meisl 1:7

78 Laszlo Egle 1:6

72 Laszlo Egle 1:5

66 Laszlo Egle 1:4

58 Laszlo Egle 1:3

47 Jan Paul Reumann 1:2

15 Laszlo Egle 0:2

8 Patrick Tritremmel 0:1

