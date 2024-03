Antau feiert Kantersieg im Derby gegen Sigleß

Spielberichte

Details Freitag, 15. März 2024 23:49

Antau kam gegen Sigleß zu einem klaren 4:1-Erfolg. nachdem man zwischenzeitlich gar in Rückstand lag. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von SV Antau. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Im Hinspiel hatte der Tabellenprimus einen 3:0-Sieg für sich reklamiert.

Heimischen drehen in Abschnitt zwei gehörig auf

Ivan Mihailovic brachte die Heimmannschaft in der 28. Minute ins Hintertreffen. Florian Gold witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Antau ein (45.) - infolge einer Pingpong-Aktion besorgte er den Pausenstand. Sigleß musste den Treffer von Michael Gold zum 2:1 hinnehmen (66.). Karl Gerdenich war es, der in der 75. Minute den Ball im Gehäuse des Gasts unterbrachte und vom Elfmeterpunkt für das 3:1 und die Vorentscheidung sorgte. Florian Gold baute den Vorsprung von SV Antau in der 81. Minute aus. Schließlich sprang für Antau gegen Sigleß ein Dreier heraus.

Die errungenen drei Zähler gingen für SV Antau einher mit der temporären Übernahme der Tabellenführung. Bei Antau greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 13 Gegentoren stellt SV Antau die beste Defensive der 2. Klasse Mitte. Antau weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, fünf Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

SV Sigleß muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende steht Sigleß mit 16 Punkten auf Platz acht. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur fünf Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von SV Sigleß alles andere als positiv.

Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier verliert Sigleß im Klassement weiter an Boden. Zwölf Spiele währt bereits die Serie, in der SV Antau ungeschlagen ist.

Am kommenden Samstag trifft Antau auf ASK Stoob, SV Sigleß spielt tags zuvor gegen SC Unterrabnitz.

2. Klasse Mitte: SV Antau – SV Sigleß, 4:1 (1:1)

81 Florian Gold 4:1

75 Karl Gerdenich 3:1

66 Michael Gold 2:1

48 Florian Gold 1:1

28 Ivan Mihailovic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.