Dörfl siegt bei Neckenmarkt souverän

Details Sonntag, 10. März 2024 19:59

SC Dörfl setzte sich standesgemäß gegen Neckenmarkt mit 3:0 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen Sportclub Dörfl kassierte UFC Neckenmarkt eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel hatte SC Dörfl einen 2:0-Sieg für sich reklamiert.

Alle guten Dinge sind drei

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gäste bereits in Front. Michael Pogats markierte in der fünften Minute die Führung. Kariem Shehata erhöhte für Sportclub Dörfl auf 2:0 (39.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der 68. Minute legte Marton Czimber zum 3:0 zugunsten von SC Dörfl nach. Letztlich fuhr Sportclub Dörfl einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Wann bekommt das Schlusslicht die Defensivprobleme in den Griff? Mit 48 Toren fing sich UFC Neckenmarkt die meisten Gegentore in der 2. Klasse Mitte ein. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur zwei Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten des Gastgebers alles andere als positiv. Die Situation von Neckenmarkt ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen Sportclub Dörfl handelte man sich bereits die fünfte Niederlage am Stück ein.

SC Dörfl machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz drei. Nur zweimal gab sich Sportclub Dörfl bisher geschlagen.

Am kommenden Samstag trifft UFC Neckenmarkt auf SC Unterrabnitz, Sportclub Dörfl spielt tags darauf gegen UFC Sieggraben.

2. Klasse Mitte: UFC Neckenmarkt – Sportclub Dörfl, 0:3 (0:2)

68 Marton Czimber 0:3

39 Kariem Shehata 0:2

5 Michael Pogats 0:1

