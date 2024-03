Sigleß schlägt SC Unterrabnitz dank zweier Treffer in Hälfte zwei

Spielberichte

Am Freitag begrüßte Sigleß SC Unterrabnitz. Die Begegnung ging mit 2:0 zugunsten von SV Sigleß aus. Auf dem Papier ging Sigleß als Favorit ins Spiel gegen Unterrabnitz – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das SC Unterrabnitz am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

Heimischen bedienen sich Fehlern des Gegners

Zur Pause stand nach einer mauen ersten Spielhälfte ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Vor 100 Zuschauern markierte Halil Ibrahim Dombayci das 1:0 für SV Sigleß (48.) infolge einer defensiven Unzulänglichkeit in der gegnerischen Hintermannschaft. Lukas Jagschitz war es, der in der 60. Minute den Ball im Tor von Unterrabnitz unterbrachte. Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 2:0 letztlich abpfiff, hatte Sigleß die drei Zähler unter Dach und Fach.

Nach fünf sieglosen Spielen ist SV Sigleß wieder in der Erfolgsspur.

SC Unterrabnitz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Rückrunde verlief für die Gäste bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen siegte Unterrabnitz noch kein einziges Mal.

Sigleß bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten.

Am kommenden Freitag trifft SV Sigleß auf UFC Neckenmarkt, SC Unterrabnitz spielt tags darauf gegen ASK Stoob.

2. Klasse Mitte: SV Sigleß – SC Unterrabnitz, 2:0 (0:0)

60 Lukas Jagschitz 2:0

48 Halil Ibrahim Dombayci 1:0

Details

