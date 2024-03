Raiding lässt ASK Stoob keine Chance - 4:0

Spielberichte

Details Sonntag, 17. März 2024 18:59

Bei ASK Raiding holte sich ASK Stoob eine 0:4-Schlappe ab. Raiding erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel war kein Sieger ermittelt worden. Damals hatten sich die Mannschaften mit 3:3 getrennt.

Klare Sache für das Heim-Team

Richard Nemeth brachte ASK Raiding in der 24. Minute in Front. In der 37. Minute erhöhte Michal Dugovic auf 2:0 für den Gastgeber. Mit der Führung für Raiding ging es in die Kabine. Mit dem 3:0 von Richard Ciernik für ASK Raiding war das Spiel eigentlich schon entschieden (58.). Nemeth legte in der 76. Minute zum 4:0 für Raiding nach. Letztlich feierte ASK Raiding gegen Stoob nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Kurz vor Saisonende steht Raiding mit 24 Punkten auf Platz drei. Sieben Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat ASK Raiding momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate von Raiding konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

ASK Stoob führt mit 18 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Fünf Siege, drei Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Stoob überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Am kommenden Sonntag trifft ASK Raiding auf ASK Tschurndorf, ASK Stoob spielt tags zuvor gegen SV Antau.

2. Klasse Mitte: ASK Raiding – ASK Stoob, 4:0 (2:0)

76 Richard Nemeth 4:0

58 Richard Ciernik 3:0

37 Michal Dugovic 2:0

24 Richard Nemeth 1:0

Details

