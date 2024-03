Klarer Auswärtssieg: Raiding fährt mit ASK Tschurndorf Schlitten

Spielberichte

Details Sonntag, 24. März 2024 19:12

ASK Raiding erteilte ASK Tschurndorf eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für Raiding. Im Hinspiel hatte ASK Raiding Tschurndorf in die Schranken gewiesen und mit 4:1 gesiegt.

Give me five - klarer Sieg für den Gast

Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Richard Ciernik seine Chance und schoss per Freistoß das 1:0 (44.) für Raiding. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gäste, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In der 60. Minute lenkte Paul Fraunschiel den Ball zugunsten von ASK Raiding ins eigene Netz. In der 62. Spielminute setzte sich ASK Raiding erneut durch und erzielte das vorentscheidende 3:0 durch Simon Alexander Höttinger. Für das 4:0 sorgte Raiding in Minute 67 in Person von Richard Köbanyai. Auch in der Nachspielzeit kannte ASK Raiding keine Gnade. Gabor Borsos markierte den fünften Treffer (95.). Raiding überrannte ASK Tschurndorf förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Tschurndorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Sechs Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat Tschurndorf momentan auf dem Konto. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte ASK Tschurndorf die dritte Pleite am Stück.

ASK Raiding behauptet nach dem Erfolg über Tschurndorf den dritten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe von Raiding lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 41 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Acht Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat ASK Raiding derzeit auf dem Konto. Mit vier Siegen in Folge ist Raiding so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am kommenden Samstag tritt ASK Tschurndorf bei SV Antau an, während ASK Raiding einen Tag später Sportclub Dörfl empfängt.

2. Klasse Mitte: ASK Tschurndorf – ASK Raiding, 0:5 (0:1)

95 Gabor Borsos 0:5

67 Richard Koebanyai 0:4

62 Simon Alexander Hoettinger 0:3

60 Eigentor durch Paul Fraunschiel 0:2

44 Richard Ciernik 0:1

