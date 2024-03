Klare Sache für SC Dörfl gegen SC Unterfrauenhaid

Spielberichte

Details Sonntag, 24. März 2024 19:25

Bei Sportclub Dörfl gab es für SC Unterfrauenhaid nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 0:3. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Klare Angelegenheit

Adam Arvai brachte SC Unterfrauenhaid in der 30. Minute ins Hintertreffen. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von Sportclub Dörfl in die Kabine. Eine starke Leistung zeigte Daniel Suvak, der sich mit einem Doppelpack für die Gastgeber beim Trainer empfahl (52./62.). Für den ersten Treffer sorgte er per Freistoß, für den zweiten via Konter. Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 3:0 letztlich abpfiff, hatte SC Dörfl die drei Zähler unter Dach und Fach.

Nur zweimal gab sich SC Dörfl bisher geschlagen. Sportclub Dörfl erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Unterfrauenhaid muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende besetzt SC Unterfrauenhaid mit 16 Punkten den achten Tabellenplatz. Vier Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat Unterfrauenhaid derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag tritt SC Dörfl bei ASK Raiding an, während SC Unterfrauenhaid zwei Tage zuvor UFC Sieggraben empfängt.

2. Klasse Mitte: Sportclub Dörfl – SC Unterfrauenhaid, 3:0 (1:0)

62 Daniel Suvak 3:0

52 Daniel Suvak 2:0

30 Adam Arvai 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.