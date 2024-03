Sigleß feiert souveränen Heimsieg über Neckenmarkt

Spielberichte

Details Freitag, 29. März 2024 22:16

SV Sigleß errang am Freitag einen 3:1-Sieg über UFC Neckenmarkt. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Sigleß wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel waren beide Kontrahenten beim 1:1 mit einer Punkteteilung auseinandergegangen.

Gast bleibt nur Ehrentreffer

Sebastian Trejo stellte die Weichen für SV Sigleß auf Sieg, als er in Minute elf mit dem 1:0 zur Stelle war. Lukas Jagschitz nutzte die Chance für den Gastgeber und beförderte in der 31. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Mit der Führung für Sigleß ging es in die Halbzeitpause. Mit dem 3:0 von Noel Ferenc Karasz für SV Sigleß war das Spiel eigentlich schon entschieden (59.). In der 86. Minute erzielte Jonas Gager das 1:3 für Neckenmarkt. Schlussendlich verbuchte Sigleß gegen das Schlusslicht einen überzeugenden Heimerfolg.

SV Sigleß befindet sich mit 22 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Sigleß bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten.

54 Tore kassierte UFC Neckenmarkt bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Mitte. Erst 17-mal brachte UFC Neckenmarkt den Ball im gegnerischen Tor unter. Nun musste sich Neckenmarkt schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In sieben ausgetragenen Spielen kam UFC Neckenmarkt in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Kommenden Freitag (19:30 Uhr) tritt SV Sigleß bei ASK Stoob an, schon drei Tage vorher muss Neckenmarkt seine Hausaufgaben bei SC Unterrabnitz erledigen.

2. Klasse Mitte: SV Sigleß – UFC Neckenmarkt, 3:1 (2:0)

86 Jonas Gager 3:1

59 Noel Ferenc Karasz 3:0

31 Lukas Jagschitz 2:0

11 Sebastian Trejo 1:0

