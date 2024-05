ASK Raiding schenkt SC Dörfl auswärts halbes Dutzend ein

Spielberichte

Details Montag, 06. Mai 2024 18:12

In einem aufregenden Fußballspiel zwischen dem Sportclub Dörfl und dem ASK Raiding sahen die Zuschauer eine beeindruckende Vorstellung der Gäste, die das Spiel mit einem überwältigenden 6:1 für sich entschieden. Das Match, das am Sonntagabend stattfand, bot eine Fülle von Toren und spannenden Momenten, die die Fans begeisterten.

Überraschende Führung und rasante Antwort

Der Beginn des Spiels war geprägt von einem intensiven Schlagabtausch beider Mannschaften, wobei der SC Dörfl in der 28. Minute durch Richard Köbanyai in Führung ging. Dieses Tor schien dem Heimteam Auftrieb zu geben, doch die Freude währte nicht lange. Der ASK Raiding zeigte sich unbeeindruckt und antwortete nur wenige Minuten später mit einem Ausgleichstreffer durch Adam Arvai in der 32. Minute. Das Momentum kippte nun deutlich zu Gunsten der Gäste, die durch Michal Dugovic (37. Minute) und Richard Nemeth (43. Minute) vor der Halbzeitpause auf 3:1 erhöhten. Die Fähigkeit des ASK Raiding, schnell und effektiv zu reagieren, stellte einen Wendepunkt im Spiel dar und demonstrierte ihre offensive Stärke.

ASK Raiding setzt seine Dominanz fort

Die zweite Hälfte des Spiels begann, wie die erste geendet hatte, mit einer Dominanz des ASK Raiding. Richard Köbanyai erzielte in der 53. Minute das vierte Tor für die Gäste, gefolgt von einem weiteren Treffer durch Gabor Borsos in der 62. Minute, der das Ergebnis auf 5:1 erhöhte. Trotz einiger Wechselversuche durch beide Teams, um frischen Wind ins Spiel zu bringen, blieb der ASK Raiding die dominierende Kraft auf dem Feld. Benjamin Posch krönte die Leistung seines Teams mit einem Tor in der 80. Minute, welches den Endstand von 6:1 markierte. Die Fähigkeit des ASK Raiding, durchgehend Druck auszuüben und ihre Chancen effizient zu nutzen, war an diesem Tag unübertroffen.

2. Klasse Mitte: SC Dörfl : Raiding - 1:6 (1:3)

80 Benjamin Posch 1:6

62 Gabor Borsos 1:5

53 Richard Köbanyai 1:4

43 Richard Nemeth 1:3

37 Michal Dugovic 1:2

32 Richard Köbanyai 1:1

28 Adam Arvai 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.