ASK Stoob sichert sich den Sieg gegen UFC Neckenmarkt mit späten Toren

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 20:01

In einem spannenden und ereignisreichen Spiel sicherte sich der ASK Stoob einen 2:0-Auswärtssieg gegen den UFC Neckenmarkt. Trotz einer torlosen ersten Halbzeit und zahlreichen Wechseln in der Schlussphase, gelang es dem Gastteam, in den letzten Minuten des Spiels zwei entscheidende Tore zu erzielen und somit drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.

Erste Halbzeit ohne Tore, aber nicht ohne Spannung

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und bereits in der dritten Minute gab es die erste bemerkenswerte Szene, als ein Spieler von Neckenmarkt nach einem unglücklichen Treffer im Gesicht behandelt werden musste. Die erste Halbzeit verlief größtenteils ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. Trotz der Bemühungen beider Teams blieb die erste Halbzeit jedoch ohne Tore, was die Spannung für die zweite Hälfte nur noch erhöhte.

Entscheidung fällt in den Schlussminuten

Nach der Pause erhöhte ASK Stoob den Druck auf das Heimteam. Die Einwechslungen auf beiden Seiten deuteten darauf hin, dass die Trainer nach neuen Impulsen suchten, um das Patt zu durchbrechen. Die entscheidenden Momente des Spiels ereigneten sich jedoch erst in den letzten zehn Minuten. In der 85. Minute gelang es Tobias Trimmel, der bereits im gesamten Spiel für Furore gesorgt hatte, das lang ersehnte 1:0 für ASK Stoob zu erzielen. Dieser Treffer brach den Widerstand von UFC Neckenmarkt, und Benjamin Thomas Gugcso versetzte den Gastgebern in der 90. Minute mit dem 2:0 den endgültigen Schlag. Gugcsos Tor, sein 26. Saisontreffer, bestätigte seine herausragende Form und sicherte seinem Team einen wichtigen Sieg.

2. Klasse Mitte: Neckenmarkt : Stoob - 0:2 (0:0)

92 Benjamin Thomas Gugcso 0:2

85 Tobias Trimmel 0:1

