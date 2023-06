Einbahnstraßen-Fußball: Trausdorf schenkt Schützen 13 (!) Stück ein

Details Samstag, 03. Juni 2023 23:21

Trausdorf gelang am Samstag im Zuge der 25. Runde ein 13:0-Kantersieg über Schützen am Gebirge. SC Trausdorf hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte das Heimteam alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit UFC Schützen am Gebirge einen knappen 4:3-Sieger.

Eindeutige Angelegenheit

Nico Kroyer brachte Trausdorf in der 13. Spielminute in Führung. Doppelpack für SC Trausdorf: Nach seinem ersten Tor (27.) markierte David Szanto wenig später seinen zweiten Treffer (30.). Mario Horvath (32.) und Milan Nemeth (35.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung von Trausdorf. Für das 6:0 und 7:0 war Horvath verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (38./40.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Szanto seinen dritten Treffer nachlegte (42.). In der ersten Hälfte wurde UFC Schützen nach Strich und Faden auseinandergenommen, was zur Pause in einen desolaten Rückstand mündete. Das 9:0 für SC Trausdorf stellte Horvath sicher. In der 47. Minute traf er zum vierten Mal während der Partie. Der zehnte Streich von Trausdorf war Mario Horvath vorbehalten (62.). Endrit Dervishaj vollendete zum elften Tagestreffer in der 74. Spielminute. Szanto baute den Vorsprung von SC Trausdorf in der 76. Minute aus. David Szanto stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 13:0 für Trausdorf her (87.). SC Trausdorf fuhr schlussendlich einen Kantersieg ein.

Durch den Erfolg verbesserte sich Trausdorf im Klassement auf Platz acht. Mit 50 geschossenen Toren gehört SC Trausdorf offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Nord.

Kurz vor Saisonende steht UFC Schützen am Gebirge mit sechs Punkten auf Platz 13. 14:118 – das Torverhältnis der Gäste spricht eine mehr als deutliche Sprache. Die Misere von UFC Schützen am Gebirge hält an. Insgesamt kassierte UFC Schützen nun schon zehn Niederlagen am Stück.

Nach der klaren Niederlage gegen Trausdorf ist Schützen weiter das defensivschwächste Team der 2. Klasse Nord.

Während SC Trausdorf am nächsten Samstag (17:30 Uhr) bei UFC Stotzing gastiert, duelliert sich UFC Schützen am Gebirge zeitgleich mit SV Wulkaprodersdorf.

2. Klasse Nord: SC Trausdorf – UFC Schützen am Gebirge, 13:0 (8:0)

87 David Szanto 13:0

76 David Szanto 12:0

74 Endrit Dervishaj 11:0

62 Mario Horvath 10:0

47 Mario Horvath 9:0

42 David Szanto 8:0

40 Mario Horvath 7:0

38 Mario Horvath 6:0

35 Milan Nemeth 5:0

32 Mario Horvath 4:0

30 David Szanto 3:0

27 David Szanto 2:0

13 Nico Kroyer 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei