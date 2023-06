Neufeld schickt Oslip mit fünf Gegentreffern auf die Heimreise

Details Sonntag, 04. Juni 2023 00:16

Oslip steckte gegen Neufeld / Leitha eine deutliche 1:5-Niederlage ein - das Match war am Samstag im Zuge der 25. Runde auf der Agenda gestanden. An der Favoritenstellung ließ Neufeld/Leitha keine Zweifel aufkommen und trug gegen FC Oslip einen Sieg davon. Im Hinspiel hatte Neufeld an der Leitha nichts anbrennen lassen und war als 4:1-Sieger vom Platz gegangen.

Anschlusstreffer sorgt nur kurz für Spannung

Leon Julian Woborny war es, der vor 250 Zuschauern in der 34. Minute das 1:0 für die Gastgeber besorgte. Zur Pause behielt Neufeld / Leitha die Nase knapp vorn. Woborny schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (48.). Mario Ikic brachte Neufeld/Leitha in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (59.). Julian Regner verkürzte für Oslip später in der 67. Minute auf 1:3. Das 4:1 für Neufeld an der Leitha stellte Ikic sicher. In der 69. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Ryadh Wette stellte schließlich in der 89. Minute den 5:1-Sieg für Neufeld / Leitha sicher. Letztlich feierte der Hausherr gegen FC Oslip nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Neufeld an der Leitha behauptet nach dem Erfolg über Oslip den dritten Tabellenplatz. Die Offensive von Neufeld / Leitha in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch FC Oslip war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 50-mal schlugen die Angreifer von Neufeld/Leitha in dieser Spielzeit zu.

Trotz der Schlappe behält Oslip den zehnten Tabellenplatz bei.

Mit insgesamt 43 Zählern befindet sich Neufeld an der Leitha voll in der Spur. Die Formkurve von FC Oslip dagegen zeigt nach unten.

Nächster Prüfstein für Neufeld / Leitha ist auf gegnerischer Anlage FC VEGANIS Sankt Andrä (Donnerstag, 17:00 Uhr). Einen Tag später misst sich Oslip mit SC Zillingtal.

2. Klasse Nord: Neufeld an der Leitha – FC Oslip, 5:1 (1:0)

89 Ryadh Wette 5:1

69 Mario Ikic 4:1

67 Julian Regner 3:1

59 Mario Ikic 3:0

48 Leon Julian Woborny 2:0

34 Leon Julian Woborny 1:0

