Klarer Auswärtssieg für Schützen bei Oslip

Details Samstag, 12. August 2023 21:49

UFC Schützen am Gebirge erreichte einen 3:0-Erfolg bei FC Oslip und verbuchte damit einen idealen Einstand in die neue Saison in der 2. Klasse Nord.

Klare Angelegenheit

Ausgerechnet zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf UFC Schützen zur Führung (44.) - Benjamin Böck verzeichnete den ersten Tagestreffer für die Gäste. Zur Pause wusste der Gast eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der 70. Minute bejubelte Schützen vor 300 Zuschauern einen Treffer – neuer Spielstand: 2:0, dank des Tores von Adam Mihalik. Für klare Verhältnisse sorgte UFC Schützen, indem man das 3:0 markierte (76.) - Norbert Hajdu machte den Deckel drauf. Als der Schiedsrichter die Begegnung schließlich abpfiff, war Oslip vor heimischer Kulisse verdient mit 0:3 geschlagen.

2. Klasse Nord: FC Oslip – UFC Schützen am Gebirge, 0:3 (0:1)

76 Norbert Hajdu 0:3

70 Adam Mihalik 0:2

44 Benjamin Boeck 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei