Schlusslicht Schützen unterliegt am letzten Spieltag dem SV Wulkaprodersdorf

Details Sonntag, 11. Juni 2023 12:37

Mit 0:4 verlor UFC Schützen am Gebirge am vergangenen Samstag das letzte Saisonspiel deutlich gegen SV Wulkaprodersdorf. Die Beobachter waren sich einig, dass UFC Schützen als Außenseiter in das Spiel gegangen war. Das Hinspiel war mit einem 3:0-Erfolg für Wulkaprodersdorf geendet.

Souveräner Gastspielerfolg

Ein Doppelpack brachte den Gast in eine komfortable Position: Luca Maximilian Zarits war gleich zweimal zur Stelle (16./23.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Rudolf Hudec, als er das 3:0 für SV Wulkaprodersdorf besorgte (32.). Damit war das Match schon inmitten der ersten Spielhälfte wohl entschieden. Schützen ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Wulkaprodersdorf. Die Messe schien schon gelesen, als Marcel Felber das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (65.). Letztlich fuhr SV Wulkaprodersdorf einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Zahlen & Fakten

Mit 122 Gegentreffern stellte UFC Schützen die schlechteste Defensive der Liga. Nach allen 24 Spielen finden sich die Gastgeber am letzten Platz wieder und können sich bald auf die nächste Spielzeit in der 2. Klasse Nord vorbereiten. Nur 14-mal brachte UFC Schützen am Gebirge den Ball im gegnerischen Tor unter.

Am Ende der Saison steht Wulkaprodersdorf im sicheren Mittelfeld auf Platz sieben. SV Wulkaprodersdorf steht mit insgesamt zehn Siegen, sechs Remis und acht Niederlagen zum Saisonabschluss recht gut da. Wulkaprodersdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

2. Klasse Nord: UFC Schützen am Gebirge – SV Wulkaprodersdorf, 0:4 (0:3)

65 Marcel Felber 0:4

32 Rudolf Hudec 0:3

23 Luca Maximilian Zarits 0:2

16 Luca Maximilian Zarits 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei